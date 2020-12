Amazon Pharmacy: Cómo funciona el nuevo servicio en línea

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Los clientes obtienen una opción nueva, y posiblemente a un costo más bajo, para solicitar sus medicamentos con receta médica.

Amazon acaba de lanzar una nueva tienda en línea, Amazon Pharmacy, que ofrecerá a los clientes de los Estados Unidos otra forma de surtir sus recetas médicas y recibirlas en sus casas.

Para los miembros de Amazon Prime, estos pedidos serán entregados de forma gratuita en dos días. Los miembros que pagan sin seguro pueden obtener hasta un 80% de ahorro en los medicamentos genéricos y hasta un 40% en los medicamentos de marca. Si usas tu seguro, puede ser que el precio no sea muy diferente al de tu farmacia actual.

Los miembros Prime también recibirán una tarjeta de ahorros para recetas médicas que pueden usar cuando compran medicamentos en las farmacias locales que cumplen con los requisitos. (Cuando haces un pedido en el sitio web de Amazon, los ahorros se aplican automáticamente).

El lanzamiento de la farmacia de Amazon se da posteriormente a las primeras acciones en el negocio del cuidado de la salud. En 2018, por ejemplo, Amazon adquirió PillPack, que empaqueta los medicamentos en dosis prefabricadas principalmente para las personas con condiciones crónicas que toman múltiples pastillas al día. Ese servicio se incluirá como parte de Amazon Pharmacy.

(La farmacia no proporcionará medicamentos controlados de Clasificación II, que incluye a la mayoría de los opioides).

Los clientes podrán recibir ayuda a través de una opción de autoservicio en línea y por teléfono, con farmacéuticos disponibles para responder preguntas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de acuerdo con Amazon.

“Diseñamos Amazon Pharmacy para poner a los clientes en primer lugar”, dijo TJ Parker, vicepresidente de Amazon Pharmacy, en una declaración. “Trabajamos duro tras bambalinas. . . para que cualquier persona que necesite una receta pueda entender sus opciones, hacer su pedido al precio más bajo disponible y recibir su medicamento rápidamente”.

Aumento de la competencia

La medida de Amazon ofrece una fuerte competencia para las farmacias minoristas ya establecidas, dicen los analistas.

“Amazon Pharmacy en general cuenta con muchos de los mismos beneficios que una farmacia local o de autoservicio, aunque sin la experiencia en persona que obtendría una persona al ingresar a una farmacia de CVS o Walgreens”, dijo Ralph Giacobbe, director de Americas Healthcare Sector, Citi Research, en un comunicado enviado por correo electrónico.

Aun así, el lanzamiento de Amazon no tiene probabilidades de ser un “golpe fatal” a la industria de farmacias minoristas, de acuerdo con el doctor Adam Fein, un experto en precios de medicamentos en el Drug Channels Institute, una firma de investigación.

“Por ahora, Amazon decidió unirse al canal de medicamentos, sin cambiarlo fundamentalmente”, dijo Fein en un correo electrónico, indicando que Amazon está adoptando un modelo de tarjeta de ahorro similar al que ofrece GoodRx, una compañía de salud que ofrece descuentos en recetas médicas.

Cómo usar Amazon Pharmacy

Para los clientes que usan Amazon Prime, vale la pena revisar la nueva opción de farmacia. Pero si ofrece un mejor trato que tu farmacia actual dependerá de tu cobertura de seguro y necesidades de atención médica.

Haz estas tres cosas para tomar una decisión:

Verifica tu plan de atención médica para asegurarte de que funcionará con Amazon Pharmacy. Amazon indica que funcionará con la mayoría de los planes, pero tienes que pasar por el proceso de inscripción para averiguarlo. O llama al número 800 de tu plan y pregunta.

Compara los precios. También debes verificar si tu plan ofrece precios de medicamentos más bajos si acudes a una farmacia diferente, dice Karyn Schwartz, miembro principal de Kaiser Family Foundation, un grupo de investigación de atención médica sin fines de lucro. Algunos planes pueden ofrecer descuentos al hacer el pedido por correo a través de farmacias particulares, por ejemplo.

Calcula el gasto. Para las personas con deducibles altos, revisa tu gasto de atención médica para saber si la tarjeta de ahorros te beneficiará. “Puedes ahorrar dinero al pagar sin seguro, si no has alcanzado tu deducible, pero los costos no se tendrán en cuenta”, dice Schwartz. Asegúrate de averiguar si tu farmacia aceptará esa tarjeta.

Para obtener más consejos sobre el manejo de los costos de medicamentos, consulta nuestra cobertura de medicamentos con receta médica y de venta libre.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2020, Consumer Reports, Inc.