Cierran el paso en el Freeway 5 de California tras brutal choque de trailer con dos autos

Este lunes el Distrito 7 del Departamento de Transporte de Calfornia (CalTrans) informó que mantendría cerrado el pasado en cierto tramo del Freeway 5 por tiempo indeterminado tras un espectacular accidente de tránsito entre un trailer y dos autos.

Los carriles con dirección sur del Freeway 5 a la altura de Castaic, aún dentro el condado de Los Ángeles, quedaron totalmente bloqueados debido a un extraño accidente que dejó a dos conductores incrustados dentro del container de un trailer que se volteo.

Aparentemente el conductor del trailer habría perdido el control del vehículo haciendo que el container que llevaba en su remolque se volcara inesperadamente, dejando a los dos conductores que venían detrás de él con pocas posibilidades para esquivarlo, por lo que se estrellaron contra el quedando incrustados entre un amasijo de metal.

De acuerdo con información difundida por el Distrito 7 de CalTrans cerca de las 8 de la mañana, el cierre temporal de esta importante arteria vial del estado debido al choque era desconocido. Las autoridades no reportaron ningún herido hasta el momento.

Más tráfico por segundo incidente

Minutos más tarde, el mismo Distrito 7 de CalTrans también reportó otro incidente en el mismo Freeway 5, pero esta vez en el área de Elysian Park en Los Ángeles, luego de un trailer volcará y derramará combustible en el pavimento, generando un cierre que irá al menos hasta el mediodía del lunes.

