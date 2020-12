Canadá convoca a la joya mexicana que juega en el Arsenal

El jugador mexicano del Arsenal sub-18, Marcelo Flores, una futura estrella del balón, fue convocado por la selección de Canadá lo que enciende las alarmas de los directivos aztecas.

Marcelo Flores que esta en la lista de futuras estrellas mundiales del futbol y que juega en la Premier League Sub 18 fue convocado por la Selección Mayor de Canadá para un campamento en enero del 2021.

El campamento que se llevará a cabo del 9 al 24 de enero en Florida tiene el objetivo de preparar al equipo rumbo a las eliminatorias para los Juegos Olímpicos.

“Como un paso hacia los Clasificatorios el campamento de enero brinda a nuestro equipo la oportunidad de volver a prepararnos para los compromisos de marzo”.

Eleven players will take part in a #CANMNT camp for the first time: Cristián Gutiérrez, Dayne St. Clair, Alistair Johnston, Tajon Buchanan, Joel Waterman, Ayo Akinola, Ralph Priso, Theo Corbeanu, Marcelo Flores, Belal Halbouni, and Frank Sturing.#CANMNT 🍁

— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) December 23, 2020