Hay 23 lesionados entre trabajadores que quedaron atrapados en una explosión en Baltimore

Una explosión en las oficinas de Baltimore Gas and Electric (BGE) en el centro de Baltimore el miércoles por la mañana dejó a 21 trabajadores de la construcción lesionados y a dos limpiadores de ventanas atrapados brevemente en un andamio que colgaba 10 pisos sobre la acera, informó el Departamento de Bomberos de Baltimore.

Los dos trabajadores fueron rescatados por las ventanas de los pisos 10 y 11.

La causa de la explosión es investigada por las autoridades.

Explosion Update: A total of 23 victims were rescued from the explosion in the 100blk of W. Fayette St. 21 of the victims were transported to area hospitals & 2 victims declined. #BCFD members continue search the bldg. The cause remains under investigation. pic.twitter.com/STKTnArlS1 — Baltimore Fire (@BaltimoreFire) December 23, 2020

El Departamento de Bomberos de la ciudad de Baltimore respondió alrededor de las 8:30 a.m. al lugar en 110 W. Fayette St. y rescató a unas 23 personas del edificio, dijo la portavoz Blair Adams en una conferencia de prensa. La explosión provocó un incendio y el colapso parcial del techo.

Dos edificios a cada lado del bloque también fueron evacuados como medida de precaución, dijo Adams.

BALTIMORE CITY, MD | 2ND ALARM | W FAYETTE ST & N LIBERTY ST | EXPLOSION ON A HI-RISE BLDG W/ FIRE ON THE ROOF – 2 PEOPLE ON THE GROUND WITH BURNS & 2 TRAPPED ON THE SCAFFOLDING ON THE 11TH FLR pic.twitter.com/G2Wmu0Vo3M — Alertpage Inc. (@alertpage) December 23, 2020

El Departamento de Bomberos dijo el miércoles por la mañana que nueve personas fueron trasladadas a hospitales del área en estado crítico y otro estaba en estado grave. No se proporcionó el estado de las lesiones de las otras 11 víctimas, pero una portavoz de BGE describió más tarde que todas las lesiones no eran potencialmente mortales. Dos personas rechazaron la atención, dijo el departamento en un tuit.

El incidente en las oficinas de Baltimore Gas and Electric está relacionado con construcción en el edificio, dijo Stephanie Anne Weaver, portavoz de la compañía, en un comunicado. El trabajo en el “sistema de manejo de aire y caldera” del edificio probablemente fue la causa de la explosión. Weaver dijo que el suministro de gas natural en el edificio se cortó para el trabajo de construcción.

Wayne Jackson, de 68 años, dijo a Baltimore Sun que estaba en el área cuando ocurrió una conmoción. Miró hacia arriba y se sorprendió al ver el andamio colgando del costado del edificio BGE.

Desde la esquina de las calles North Charles y Fayette, él señaló una ventana rota en el edificio de gran altura. Dijo que así fue como los rescatistas recuperaron a los trabajadores varados.

“Los sacaron por la ventana”, dijo Jackson. “Nadie se cayó, ni pasó nada”.

An explosion at the Baltimore Gas & Electric building in Baltimore, MD left at least 21 people injured, according to the Baltimore Fire Department. Witnesses say they heard an explosion Wednesday morning (12/23) and then saw scaffolding fall from the building. pic.twitter.com/Ti9jrjLsv9 — CBS Newspath (@cbsnewspath) December 23, 2020

Además del departamento de bomberos, agentes de la policía de Baltimore y agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos respondieron al lugar. El gobernador Larry Hogan dijo en un tuit el miércoles por la tarde que el estado ofreció ayuda a la ciudad y envió trabajadores a la escena “a pedido de ellos”.

El alcalde Brandon Scott también elogió el trabajo de los equipos de rescate.

“Sin su valentía y respuesta rápida, el resultado podría haber sido mucho peor”, dijo en un comunicado.