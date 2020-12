Chiquibaby por fin rompe el silencio y habla de los despidos en Un Nuevo Día 

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Telemundo ha vivido fuertes cambios en este año. Un Nuevo Día fue el programa que ante el ojo del público se llevó la peor parte. En lo que va del año de este matutino salieron: Rashel Díaz, Héctor Sandarti, Erika Csiszer y el chef James Tahhan.

El despido de los anteriores desató rumores al rededor del futuro de Adamari López y Chiquibaby. Muchos se preguntan cuándo éstas quedarán afuera del matutino y cómo será su salida. El programa ya se ha ido transformado, han llegado nuevos conductores, Chiquibaby ha empezado a transmitir desde casa y desde hace algunos días no se sabe nada de Adamari López. El público la extraña y se pregunta cuándo volverá. La cadena no ha dicho nada.

La revista People en Español conversó con Chiquibaby, quien rompió el silencio y habló sobre los despidos antes mencionados: “La verdad es que ha sido un año muy interesante, no solamente con la pandemia, sino también para nosotros ha sido un año de muchos retos”.

Agregó: “Yo digo que es como una montaña rusa, si lo definimos en cuanto a sentimientos. No es fácil cuando hay cambios. Pero vengo de una carrera de cambios. Vengo de la industria de la radio donde siempre hay constantes cambios. Y no quiero decir que estoy acostumbrada o que me gustan porque no, pero los asumo con profesionalismo, con responsabilidad”.

También recalcó: “Asumo que el cambio es por un bien común y al final del día lo asumo con mucho optimismo y con mucha honestidad. Humildemente estoy agradecida por haber sido una de las elegidas a quedarme en este nuevo proyecto”.

Chiquibaby o Stephanie Himonidis como ahora la producción del programa busca que se le llame, también abordó con dicho medio el hecho de que muchos la señalaran a ella cuando Rashel Díaz, Héctor Sandarti, Erika Csiszer y el chef James Tahhan fueron despedidos. Muchos fans llegaron a pedir su salida por la reincorporación de Héctor Sandarti.

Sobre esto la conductora de origen mexicano dijo: “La gente tiene derecho a opinar y expresarse. Al final del día es el punto de vista de cada quien y esa es una de las cosas con las que he luchado ahora que estoy más en el ojo público”.

“Quien verdaderamente me conoce sabe que me gusta ser monedita de oro y quiero llevarme bien con todos, quiero caerle bien a todo el mundo y a veces en la realidad eso no es posible. Va a haber gente a la que le encante tu trabajo y va a haber gente a la que no y lo debemos de respetar”.

La conductora es honesta y admite que ella se siente feliz y agradecida por seguir trabajando en Telemundo: “Yo estoy agradecida y muy contenta de estar en la cadena, de que me hayan elegido para quedarme y lo único que puedo hacer es seguir trabajando como hasta el momento y que la gente que no conoce mi trayectoria me dé la oportunidad de que conozcan más de mí. Ese yo creo que es mi principal objetivo”.

Chiquibaby también asegura que pese a las comparaciones y en ocasiones malos deseos del público ella sí sostiene una relación con sus ex compañeros, con los cuales incluso se mantiene en contacto.

