Paquete de alivio y recomendaciones sobre la vacuna

El Covid-19 ha dañado a nuestra comunidad, tal vez más que cualquier otro lugar en el país. Cada día hay nuevas historias sobre nuestros vecinos haciendo todo lo posible para superar esta crisis de salud pública.

Las personas que han perdido su trabajo me han dicho que los beneficios de desempleo regulares no son suficientes. Otros me han dicho, que están preocupados acerca de cómo pagar su alquiler. Los padres me han hablado sobre los desafíos del aprendizaje escolar a distancia para sus hijos y la falta de cuidado infantil. Lo más triste de todo es cuando los constituyentes me dicen que perdieron a alguien a quien aman por COVID-19. Estoy desconsolada por todos ellos.

El Congreso acaba de aprobar un paquete de alivio que ayudará, pero no es suficiente. La mayoría de los hogares recibirán $600 dólares por cada adulto y niño que tienen un número de Seguro Social. Los hogares con estatus mixto ahora también recibirán este pago directo, no como la anterior ley de alivio de Covid. Aquellos que reciben beneficios de desempleo recibirán $300 dólares adicionales cada semana hasta marzo. Los desalojos serán detenidos hasta finales de enero y los programas estatales y locales tendrán asistencia disponible para los inquilinos elegibles que lo necesiten. Por favor, póngase en contacto con mi oficina si desea ayuda para aplicar.

Este alivio debería haber llegado hace meses y debería poner más dinero en los bolsillos de las personas y brindar mayores protecciones. Presionare a la Administración Biden para otra ronda de dinero y alivio tan pronto que comiencen en enero.

Ante estos desafíos, debemos recordar que la crisis de salud pública continúa y lo mejor que podemos hacer es escuchar a los expertos.

Todos podemos aprender algo de la Dra. Christina Huckabay, Directora Médica Asistente de los Centros de Salud Familiar de TCC. Trabaja en una clínica en el campus de Hamilton Middle School en North Long Beach sirviendo a algunas de las comunidades más afectadas por el virus.

La Dra. Huckabay dice que, aunque la llegada de la vacuna es prometedora, no nos va a sacar de la pandemia por sí solo. Ella enfatiza que va a tomar tiempo para que la mayoría de la gente tenga acceso a la vacuna. Hasta entonces, debemos seguir utilizando mascarillas, continuar físicamente la distancia, y lavarnos las manos.

A medida que los Angelinos comienzan a recibir la vacuna y hay más dosis que están en camino, la Dra. Huckabay dice claramente: ¡Reciba la Vacuna! Es segura y debemos confiar en ella.

Me vacunare, y espero que usted también lo haga.

Si usted tiene preguntas, la Dra. Huckabay le recomienda obtener información de fuentes confiables. Ella recomienda aprender sobre las vacunas en las páginas web de CDC Coronavirus, cdc.gov/coronavirus, del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Angeles publichealth.lacounty.gov/ , o de su propio proveedor médico o farmacéutico.

“Estas son fuentes de confianza, en las que puede obtener información buena y confiable y tener una conversación honesta”, dice ella.

Gracias a ustedes, a la Dra. Huckabay y a todos los trabajadores de la salud que se ponen en riesgo para protegernos.