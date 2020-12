Santa Claus del desierto: veterano de guerra y su esposa elaboraron 1,400 juguetes para regalar en la Navidad

Una pareja del sur de California elaboró más de 1,400 juguetes para distribuir en esta Navidad, en un increíble ejemplo de generosidad que ha llamado la atención a nivel nacional.

Mike Sullivan y su esposa Judy, de la ciudad de Hot Desert Springs, en el desierto del Valle de Coachella, hacen los juguetes de madera: él les da forma a las piezas y ella se encarga de pintarlos y agregarles detalles, según una historia publicada en el diario local Desert Sun.

“Sentimos que ninguna familia tiene que escoger entre pagar las cuentas o tener comida y darles un regalo a sus niños”, dijo Sullivan, de 72 años, un veterano de la Guerra de Vietnam que recordó que cuando era niño su padre, un minero, utilizó un bote de miel de maple para hacerle una cabaña de juguete. Ese regalo le cambió la vida.

La pareja, que recientemente cumplió 50 años de casados, ha estado haciendo esto por casi una década. Lo llevan a cabo con una dedicación ejemplar, trabajando de ocho a 10 horas seis o siete días de la semana antes de cada Navidad.

Mike Sullivan and his wife, Sierra, have been married for fifty years.

Ten years ago, they built a small woodworking shop in their home and started making toys as a hobby.

This Christmas, they've given away 1,400 free toys to kids across America. pic.twitter.com/4JcX4QfDVv

— Goodable (@Goodable) December 21, 2020