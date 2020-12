Vaqueros arrollan a las Águilas y aún sueñan con playoffs

El mariscal de campo Andy Dalton lanzó para 377 yardas y tres anotaciones, dos al receptor abierto Michael Gallup, y los Cowboys de Dallas se mantuvieron con vida en la competencia por la postemporada al derrotar este domingo por 37-17 a los Eagles de Filadelfia.

Los Cowboys (6-9) ganaron su tercer partido consecutivo y tienen la oportunidad de ganar la División Este de la Conferencia Nacional (NFC), después de la derrota de Washington Team por 13-20 contra los Carolina Panthers, que garantizó que la peor división de la NFL no tendrá un equipo con marca ganadora.

Dallas puede superar a Washington (6-9) con una victoria contra los Giants de Nueva York y una derrota de Washington ante los Eagles en el último fin de semana de la temporada regular. Los Giants (5-10) también pueden entrar si vencen a los Cowboys y si Washington pierde.

Dalton completó 22 de 30 pases para 377 yardas, con tres pases de anotación y una interceptación, siendo su mejor actuación desde que está de titular con el equipo de Dallas.

Los Eagles (4-10-1) lideraron 14-3 en el primer cuarto luego de la recepción de touchdown de 81 yardas del receptor abierto DeSean Jackson en su primer partido en dos meses tras sufrir una lesión en el tobillo derecho.

