Susana Zabaleta devastada por la muerte de Armando Manzanero

Este 28 de diciembre México y el mundo despertó con la noticia del lamentable fallecimiento de Armando Manzanero, uno de los compositores más importantes a nivel mundial, creador de temas como “Somos Novios”, “Nada Personal”, “Contigo Aprendí”, “No sé tú”, “Esta Tarde Vi Llover”, entre más de 400 temas. Ante ello, la comunidad artística ha expresado su pesar, entre los que destaca la actriz y cantante mexicana Susana Zavaleta, quien además de compartir el escenario con el compositor en diversas ocasiones mantenía una entrañable amistad.

Por medio de sus redes sociales, la artista destacó el profundo dolor que le causa la partida de un hombre como el compositor, a quien compartió momentos inolvidables.

“Me quedé con las ganas, mi querido Maestro Manzanero… De volver a recorrer juntos esos lugares maravillosos, de reír a carcajadas, de comer hasta no poder más y luego arrepentirnos en mitad del concierto. Me quedé con las ganas de hablar y hablar del amor, de nuestros amores que fueron tantos“, destacó en un mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram.

Además, habló de todo lo que le habría gustado vivir nuevamente a su lado: “Extrañaré seguir escuchando sus historias, de conocer la inspiración de cada una de sus canciones o al menos el recuerdo que usted lleva de ellas“.

“Me quedo con el brillo de su mirada al ver cuánto amaba a sus nietos, a sus hijos. Saboreo esas horas en su cocina o en la mía, mientras preparaba cosas deliciosas y me compartía sus secretos para que los alimentos supiesen mejor. Siempre extrañaré cantar juntos y desbocarnos en el escenario, en ese único lugar donde no teníamos límites“, añadió junto a la serie de fotografías en las que aparece en un jardín con cantante de 85 años.

Finalizó asegurando que a partir de este día, la música ya no volverá a ser igual.

“¿Sabe una cosa Maestro? La música sin usted ya no será lo mismo porque el amor ha perdido hoy su más grande inspiración. Buen viaje, ya nos volveremos a encontrar, se lo aseguro“.