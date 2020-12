Acusan a Hilaria Baldwin de mentir sobre sus raíces, su nombre y fingir acento español al hablar en inglés

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Hilaria Baldwin está envuelta en tremendo escándalo. Y ahora una nube negra se posa sobre ella. Todo esto se ha generado al rededor de sus posibles orígenes, que habían sido puestos en tela de juicio tras salir a la luz varios vídeos suyos en los que parecía hablar inglés con un marcado acento español o con una dicción perfecta del inglés, dependiendo de la ocasión. Por eso ahora muchos la llaman mentirosa.

Here she is pretending not to know how to say cucumber in English 😭 pic.twitter.com/g8xYNktsNY — elena ilana alana alina elana (not) (@lenibriscoe) December 21, 2020

Debido a toda la controversia que se ha generado ante sus orígenes y la veracidad de si tiene o no un verdadero acento español al hablar, la esposa de Alec Baldwin ha hecho uso de Instagram para aclarar algunos puntos. Para empezar ha explicado que nació en Boston y pasó su infancia entre Estados Unidos y España, hecho que explica que pueda hablar muy bien tanto el inglés como español, tanto ella como su esposa están intentando incluso que su hogar sea completamente bilingüe.

“No comprendo cómo esto ha podido convertirse en algo tan grande”, ha asegurado Hilaria en la segunda grabación con la que ha tratado de arrojar algo de luz sobre la confusión en torno a su vida. “Dicen que he dicho que mi madre y toda mi familia son españoles, pero nunca he afirmado tal cosa, porque mi familia es una mezcla. Y nos sentimos muy orgullosos de que así sea, porque es algo maravilloso“.

Todo lo anterior incluso ha generado en que muchos cuestionen su verdadero nombre y sobre esto ha dicho:

“Cuando era joven, en este país, respondía al nombre de Hillary, y en España era Hilaria… así es como me llama toda la familia. Siempre me había molestado que ninguno de esos dos nombres sonara bien en el otro idioma. Unos años antes de conocer a Alec decidí consolidar mi situación, porque tenía distintos documentos en los que aparecía información diferente. Lo arreglé todo y la verdad es que me identifico más con Hilaria“, ha explicado con paciencia.

“La gente quiere colgarme la etiqueta de americana o española, como si no pudiera llevar las dos”, ha lamentado. “Puede que yo no me parezca a nadie que hayáis visto antes, ¿pero no es esa la belleza de la diversidad?“, concluyó.

Alec Baldwin también hizo uso de su Instagram para defenderla. El actor y comediante dijo: “Se están diciendo cosas últimamente sobre personas a las que amo y por las que me preocupo profundamente que son simplemente ridículas”, y también criticó que la “anonimidad de las redes sociales” invita a “decir cualquier cosa”.

