Angélica María: Entrevista a la mujer que marcó la vida de Armando Manzanero

Angélica María fue quizás la primer mujer que marcó la vida de Armando Manzanero. Ella y su madre, la directora de cine Angélica Ortiz, le dieron esa gran oportunidad al maestro, quien perdió la vida este 28 de diciembre producto de COVID-19.

En exclusiva hablamos con Angélica, quien con lágrimas en los ojos recuerda aquel día, a sus 17 años, cuando el interés por ser cantante la llevó a ver, por primera vez, a Manzanero, sin imaginar que se convertiría en su gran amigo laboral, y ella la elegida para que escuchara todas sus canciones antes que vieran la luz.

“Entra en ese momento un hombre bajito, morenito, yucateco que dice: ‘No, a esa niña eso no le va, a ver niña ¿qué le gusta cantar a usted?’ y se salió el señor aquel que parecía como el dueño del lugar y entró este bajito y chaparrito y jovencito, se sienta al piano y me dice: ‘¿Qué le gusta cantar a ver?’… Era Armando Manzanero”, comienza recordando Angélica María de su primer paso por una grabadora y su primer encuentro con el maestro.

“Me llevó con Guillermo Acosta, divino que a ese señor lo adoro también… Le dijo: ‘Aquí está este disco Armando, hazle la letra y tú vienes en 2 semanas y la grabas’. ‘Eddie, Eddie’ fue un cover donde Armando Manzanero hizo la letra, este es el primer hitazo que damos, y en este LP, obviamente, habían muchísimas más canciones, ‘Paso a Pasito’, que fue otro exitazo, y la letras de muchísimas canciones. Mi madre, que era productora de cine, cuando conoce a Armando, y oye sus canciones… Se puso a cantar y nosotras nos enloquecimos: ‘Voy a Apagar la Luz’… Pues mi madre las metió al cine, ella fue la primera en poner temas de Armando Manzanero en el cine, la primera en apoyarlo y en creer en él, y pues yo también, porque además hacíamos las películas, a veces ella las producía y yo las actuaba. Siempre yo decía si no van canciones de Armando Manzanero yo no hago la película”, sigue compartiendo Angélica María sus recuerdos.

Ese en realidad fue solo el comienzo de una larga amistad, Manzanero no solo entró al cine de la mano de las Angélicas, sino que además se convirtió en el pianista de las giras de la madre de la Vale.

“Después te das cuenta, con los años de quién fue tu amigo, de quién no, de quién te ayudo, quién no, Armando era mi pianista de todas las giras que hice al principio… Yo pegué durísimo antes de que él pegara, antes de que él triunfara, y era el pianista muchos otros artistas, pero entonces nos fuimos de gira a tantos lugares… Nos fuimos de gira a Centro, Suramérica, Estados Unidos. Armando y yo trabajamos como desesperados, entonces recuerdo que siempre él me montaba las canciones, todas las canciones las aprendí por Armando Manzanero, yo no conocía a los autores. Él trabajó conmigo muchísimo, nuestra amistad fue muy grande, sobre todo fue amistad de trabajo, que es la amistad que dura más, a la gente de tu trabajo es a quien ves más que tu familia”, cuenta confesando que aun está en shock con la noticia de su fallecimiento.

En tantos años y viajes, las anécdotas son infinitas para Angélica María, y todas las llevará por siempre en su corazón:

“Él llegaba a su trabajo profesional, pero nunca dejaba de ser simpático, tenía mucho sentido del humor, de todo se burlaba, de todo. Un día estaba yo furiosa y él me dijo: ‘¿así quiere que me casé con usted?, ¿está usted loca niña?’… Esto ya se quedó, se quedó para siempre, entonces, cada vez que nos veíamos nos decíamos eso, porque fue una broma que se quedó, y verdad que se me quitó lo enojada y no tuve más remedio que morirme de la risa, como ahora. Es que siempre lo voy a recordar con sus bromas, con sus cosas lindas. Cuando antes de que él grabara, yo le decía, ‘Armando, tiene usted que grabar’… Y él me decía, ‘Pero con esta voz de trompeta’ y fue el trancasazo mundial, mundial”.

Don Manzanero fue siempre un romántico empedernido, algo que volcó en las letras de sus canciones y un confeso enamoradizo. Angélica, era una joven no solo bella, sino muy deseada. Tantas giras, tantos ensayos y tantas noches podría haber sido escenario de un romance entre ellos.

“Yo creo que debo haberle gustado, yo era una niña muy bonita, debo haberle gustado a Armando y las primeras canciones, a lo mejor, medio me las dedicó, pero nunca se atrevió, nunca hubo nada de eso, siempre fue una persona muy discreta, pero enamorado… Llegaba y le decía: ‘y bueno que canción trae, y ¿para quién es esta?’… ‘Eso es un secreto’, me decía, siempre era un secreto, siempre fue un secreto, nunca me dijo para quién era nada, pero le conocí todas sus canciones. Antes de que salieran, antes de que las grabara”, aclaró Angélica.

Entre recuerdo y recuerdo, llega el presente, el trata de tomar consciencia que ya no subirán más a un escenario, ni lo escuchará del otro lado del teléfono, porque su compañero de aventuras laborales falleció.

“No, no, es un trancazo, ha sido una bomba que me oprime el pecho y no me siento bien… Ha sido una mala noticia, muy mala, muy mala, yo de verdad no me lo esperaba. Yo sí deseaba con todo el alma que se recuperara pronto. Es una verdadera pena perder a otro genio, Armando Manzanero, uno nuestro, mexicano, muy orgulloso de ser mexicano, yucateco… Nos deja toda su música, y estoy segura que los jovencitos la grabaran, porque esa música, esas canciones de él siempre serán buenas, sé que los jóvenes la grabaran y lo conocerán y se enamoraran con sus canciones igual que nosotros”, dice entre lágrimas.

Angélica María intentará despejar el dolor y quedarse lo que le brindó su amigo, su compañero laboral y su colega:

“Un hombre con un gran sentido del humor, un hombre con un talentazo que no le cabía en el cuerpo, porque era muy bajito y el talento era enorme, un hombre que solo quería hacer sentir bien a la gente y darle lo que tenía adentro”.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO: