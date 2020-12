Coronavirus y el invierno, combinación fatal para la mente: esto puedes hacer para estar bien

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Los expertos advierten de que este año, debido a la pandemia, hay una creciente crisis de salud mental.

Muchas personas están luchando más que nunca contra la depresión, que suele aumentar en los oscuros meses de invierno.

“Muchas de las cosas que he aprendido a hacer para lidiar con la salud mental son más difíciles de hacer debido a la pandemia”, explicó a Good Morning America Meg Wood, de 31 años y residente en Filadelfia.

“Por ejemplo, una de las cosas que sucede durante mi depresión estacional es que me retraigo y realmente no hablo con mis amigos. En tiempos normales, mis amigos me vendrían a ver, pero ahora no es tan fácil.

Y no solo existe la depresión, sino también la ansiedad porque no puedes salir y dejarlo correr”, dijo. “Estás en casa y todos tus pensamientos ansiosos rebotan en las paredes”.

Wood no es la única que siente los efectos de la depresión estacional con más severidad este año por la pandemia de coronavirus, dicen los expertos.

“Los números solo confirman esto, que hay tantos factores estresantes debido a la pandemia, ya sea el miedo a enfermarse o la ansiedad relacionada con lo que se puede o no se puede hacer, los problemas financieros o que todo afecte a la familia, la incertidumbre sobre cuándo puede terminar esto, las oportunidades perdidas…Todo afecta “, dijo la Dra. Gail Saltz, psiquiatra y autora de best-sellers.

“Ciertamente, si hay tendencia a tener problemas en esta época del año, esos factores estresantes definitivamente pueden aumentar lo suficiente como para convertirse en un problema grave”, concluye.

La “tristeza del invierno” se define como un período corto de tiempo en el que una persona puede sentirse deprimida debido a los cambios climáticos, como en el otoño y el invierno, cuando las horas de luz son más cortas, según informa el Instituto Nacionales de Salud (NIH). .

Una condición más grave, definida por cambios significativos en el estado de ánimo y el comportamiento cuando cambian las estaciones, se llama trastorno afectivo estacional (TAE), un tipo de depresión, según los NIH.

El SAD incluye síntomas como sentirse deprimido, pérdida de interés en las actividades y cambios en el apetito, el peso y el sueño que, por lo general, pueden durar de cuatro a cinco meses.

Aproximadamente el 5% de los adultos en los EE.UU. experimentan TAE y es más común entre las mujeres que entre los hombres, según la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA).

Ya sea que esté luchando contra la “depresión invernal”, agravada por la pandemia o un caso más grave de TAE, hay cosas que pueden ayudar.

Aquí hay cinco consejos de la Dra. Saltz y el Dr. Samar McCutcheon, psiquiatra y profesor asistente clínico en la Universidad Estatal de Ohio.

1. Programa un tiempo a solas con amigos y familiares.

Hacer un esfuerzo por conectarse con sus seres queridos puede parecer difícil durante una pandemia global, pero tanto Saltz como McCutcheon afirman que es crucial para las personas que luchan con su salud mental.

“Creo que solo tienes que ser directo al respecto este año y decir: Lo estoy pasando mal. Sé que no siempre me acerco, pero estar con otras personas, estar contigo, me ayuda.

“Nadie se va a sorprender. Probablemente dirá que sienten lo mismo”.

Saltz dijo que este tiempo podría ser aún más valioso realizando actividades como una caminata al aire libre, con distancia social. También se puede hacer una video llamada por Zoom o programar una actividad juntos virtualmente, como hornear o tomar un café.

No tengas miedo de ver a un terapeuta.

Si estás pensando si deberías ver a un terapeuta, probablemente la respuesta sea sí”, concluye Saltz. “Cuando empiezas a pensar en ello, estás luchando ya”.

Un lado positivo de la pandemia es que ha abierto más vías para la terapia, incluida la telemedicina, las aplicaciones y los recursos gratuitos de salud mental.

También existen terapias específicas que se pueden usar para el TAE, incluida la terapia cognitivo-conductual (TCC), señaló McCutcheon.

Deja la copa de vino.

Si bien puede ser tentador beber una copa de vino o un cóctel en una noche oscura de invierno, resistir la tentación de beber puede aliviar los efectos de la depresión estacional y el TAE, según McCutcheon y Saltz.

“Desafortunadamente, cosas como el alcohol son en realidad depresores“, dijo McCutcheon, mientras que Saltz señaló que el alcohol tiende a “intensificar cualquier sentimiento que se tenga”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) definen el consumo excesivo de alcohol como el consumo de ocho o más bebidas por semana para las mujeres y 15 o más bebidas por semana para los hombres.

Sal y elimina el estrés.

Debido a que la depresión estacional puede ser provocada por la falta de luz solar, es más importante que nunca salir a la luz del sol, idealmente por la mañana cuando el sol es más fuerte, según Saltz.

“Salir cuando sale el sol y estar afuera durante algún tiempo, tanto como sea posible, es algo bueno”, explicó. “Si puedes hacer eso cada mañana cuando el sol está realmente alto, eso es lo mejor”.

También es importante mantener otros comportamientos saludables, como mantener una dieta sana, dormir de siete a nueve horas por noche y encontrar actividades diarias que puedan ayudar a reducir el estrés, incluido el ejercicio aeróbico de respiración profunda y la meditación, según Saltz.

Si padeces depresión y sientes que estás en crisis o conoces a alguien que lo está, llama a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-8255 .