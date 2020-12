Dos grandes tormentas invernales afectarán a millones en Estados Unidos

Un par de sistemas de tormentas invernales cubrirán de nieve y hielo a partes de los estados del centro y este de Estados Unidos al final de la semana de Año Nuevo.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió este martes que los dos sistemas de tormentas invernales afectarán a decenas de millones de habitantes en el Medio Oeste.

El primer frente frío, que ya ha depositado de 75 a 150 centímetros de nieve en varios sitios de Nebraska y heladas tan al sur como Wichita, en Kansas, avanzará el miércoles temprano desde el Medio Oeste a los Grandes Lagos, según NWS.

A storm system and trailing cold front will shift from the southern Plains to the Great Lakes overnight into Wednesday. Areas of heavy snow and ice will be found from west Texas into the Great Lakes. pic.twitter.com/6IXnwqfOok

La agencia ha emitido advertencias de tormenta invernal desde las Rocallosas hasta los Grandes Lagos, y se espera que las nevadas se extiendan hacia Valle del Mississipi desde la noche del martes a la mañana del miércoles.

Los meteorólogos señalaron que la acumulación de nieve podría hacer difícil el tránsito desde Omaha (Nebraska) y Des Moines (Iowa) hasta Minneapolis (Minnesota) y Chicago (Illinois).

Las nevadas más fuertes en la mañana del miércoles podrían ocurrir desde partes de Iowa hasta el sur de Wisconsin y el noroeste de Illinois, con acumulaciones de hasta 3 pulgadas. La precipitación de nieve ya hizo riesgoso el tránsito en algunas rutas del norte de Colorado, con acumulaciones de hasta 6 pulgadas.

Hacia el sur, la combinación de aguas heladas, escarcha y nieve puede afectar los viajes desde porciones en el norte de Kansas hacia el norte y centro de Missouri, incluida Kansas City, y podría extenderse hasta Chicago, el norte de Indiana y el sur de Michigan.

El segundo sistema de tormenta invernal, según el NWS, se hará sentir desde el miércoles al anochecer hasta el viernes y cubrirá con nieve las Planicies, el Medio Oeste y las regiones interiores del Noreste.

Additional winter weather and heavy rain is on the way for much of the Central U.S. through New Year's Day. Here are the latest details on what to expect through the end of the week. pic.twitter.com/93iB4793Xf

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) December 29, 2020