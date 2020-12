Sebastián González ‘Chamagol’ fue víctima de la delincuencia en su país

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El exfutbolista chileno Sebastián González, mejor conocido como “Chamagol” en México tras su paso por el Atlante, fue víctima de la delincuencia en su país.

El ex delantero dio a conocer en redes sociales que fue despojado de su automóvil, sufrió una “encerrona”, pero afortunadamente no pasó a mayores.

“Hoy, después de comentar Huachipato vs Coquimbo, y mientras me dirigía a mi casa fui una víctima más de la delincuencia en Santiago”, escribió Chamagol la noche de este domingo.

“Encerrona con violencia, me robaron todo pero estoy bien, físicamente no me paso nada. Están y andan desatados. Dos horas después encontraron el auto chocado”.

Hoy despues de comentar Huachipato vs Coquimbo y mientras me dirigía a mi casa fui UNA víctima más de la delincuencia en Stgo. Encerrona con violencia🤬me robaron todo pero estoy bien, fisicamente no me paso nada. Están y andan desatados.2 hrs despues encontraron el auto chocado — Sebastián Gonzalez V. (@chamagol32) December 28, 2020

Sebastián González actualmente es analista en Chile para el programa “Canal de Futbol”, además cuenta con un título de entrenador por lo que en cualquier momento podría iniciar su carrera como director técnico.