Pinchazo de fin de año: el Real Madrid cierra el 2020 con un empate y a la sombra del Atlético

El Real Madrid se empleó a fondo pero no pudo sacar los tres puntos en su último partido del año al empatar 1-1 en un emotivo partido ante un aguerrido equipo de Elche.

Se adelantaron los blancos con un gol de cabeza del croata Luka Modric, que aprovecho en el minuto 20 el rechace tras un potente disparo al larguero de su compañero Marco Asensio.

LUKA MODRIC follows up after an Asensio blast, and @realmadrid take the lead over @Elchecf_en #ElcheRealMadrid

📺 -beIN SPORTS

💻📱 – beIN SPORTS CONNECT: https://t.co/LRYa03w6yI pic.twitter.com/4zYCYrSe77

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) December 30, 2020