Arranque violento en Houston: Abuelo borracho balea a su nieta, ocho tiroteos, tres muertos, 11 heridos y una persona quemada

TEXAS – El año nuevo tuvo un inicio violento en el área de Houston con por lo menos 10 incidentes violentos donde murieron tres personas y otras 11 resultaron heridas entre escenas de tiroteos, accidentes automovilísticos y celebraciones con fuegos artificiales.

Ocho de las diez escenas violentas que fueron reportadas el jueves por la noche y durante la madrugada del viernes involucraron tiroteos, algunos de ellos mortales.

En el área de Spring Cypress una mujer murió en un accidente automovilístico el viernes por la madrugada. El choque involucró a tres automóviles a eso de las 2 a.m. sobre la cuadra 8100 de la calle Spring Cypress cerca del vecindario Glen Haven.

Two hours into a new year and we’re already heading to two separate fatal crashes. One at the 18700 blk of Glenn Haven Estates in the Spring area. Just now, another fatal major with possible pinned individuals, Lifeflight requested at the 1800 block of Spring Cypress. #HouNews — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) January 1, 2021

La mujer conducía un Toyota Camry en dirección este cuando perdió control del vehículo, según informaron las autoridades. La mujer que conducía el Camry murió al estrellarse con uno de los otros dos vehículos impactados. Tres niños que viajaban en uno de los vehículos tuvieron que ser trasladados al hospital junto con otro hombre y una mujer. Se anticipa que lograrán sobrevivir sus heridas.

Oficiales indicaron que la alta velocidad pudo haber sido el factor culpable del accidente, la mujer que murió no llevaba puesto el cinturón de seguridad. No dieron a conocer la identidad de la víctima, pero se informó que tenía entre 20 y 30 años.

En otro incidente un hombre tuvo que ser trasladado por helicóptero al Hospital Memorial Hermann luego de que un paquete de fuegos artificiales explotó en sus manos a eso de las 2 a.m. en una residencia ubicada sobre la calle Thicket Grove.

Be careful with the fireworks. Earlier our units responded to an incident at the 18200 blk of Thicket Grove involving an adult male that was said to have sustained a serious injury while handling fireworks. The male was transported by Lifeflight. #HouNewe — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) January 1, 2021

El accidente le causó severas quemaduras al hombre en su rostro y torso, según oficiales.

En el norte de la ciudad un abuelo presuntamente baleó a su nieta mientras que estaba descargando una pistola al aire celebrando el año nuevo.

El abuelo, de 60 años, baleó accidentalmente a su nieta, de 24 años, en el estómago. El incidente ocurrió en una residencia ubicada sobre la calle Fulton.

Oficiales dijeron que el abuelo se encontraba muy borracho cuando estaba disparando al aire.

Central officers are on a shooting at 1700 Fulton. One patient transported to an area hospital. #hounews CC13 — Houston Police (@houstonpolice) January 1, 2021

La víctima fue trasladada al hospital en condición crítica, su condición no ha sido actualizada, pero se informó que fue sometida a una cirugía de emergencia. El abuelo fue arrestado.

En otro incidente, que involucró disparos al aire, un niño de ocho años fue baleado en su mano por una bala perdida, diez minutos después del año nuevo, según informaron las autoridades. El niño dormía en su casa ubicada en el noroeste de la ciudad cuando fue impactado. El menor fue trasladado al hospital en condición estable.

Al norte de la ciudad un hombre fue baleado en el pecho a eso de las 10 p.m. cerca de la intersección de las calles Hooper y Cheeves. El hombre fue transportado al hospital y no se han revelado nuevos detalles.

En otro incidente de tiroteo y en la misma área del norte se reportó a un hombre baleado en la cuadra 2100 de la calle Parker a eso de las 9:45 p.m. el jueves. La Policía investiga el caso.

Otro hombre fue baleado poco antes de las 9 p.m. La víctima fue encontrada en la cuadra 300 de la calle Heatherbloom en el suroeste de la ciudad.

Al hombre se le trasladó al hospital en condición estable.

Oficiales respondieron a un disturbio en la cuadra 7300 de la calle Alabonson a eso de las 9 p.m. el jueves.

Al llegar a la escena encontraron a un hombre herido de bala y lo trasladaron a un hospital, pero no logró sobrevivir sus heridas. La víctima fue identificada como Kenneth Boyd. El sospechoso fue arrestado luego de que éste mismo les hablara a las autoridades para decirles que había baleado a una persona.

Durante una fiesta familiar en una residencia un hombre sacó una pistola y comenzó a disparar el jueves por la noche causando que se tuviera que llamar a una unidad SWAT para responder al incidente.

El hombre después de haber disparado varias veces se atrincheró en una de las habitaciones de la residencia ubicada en la cuadra 20900 de la calle Roxette Court.

Según el sheriff Ed González nadie resultó herido en el incidente y el hombre fue detenido.

Un joven de 16 años fue baleado de muerte en el norte del Condado Harris el jueves por la noche a eso de las 8:30 p.m., según informaron las autoridades. La Policía no tiene sospechosos en el caso ni se dio a conocer un motivo.