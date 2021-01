¿Qué preguntas tienes? Sobre alimentos y nutrición

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Los expertos en salud y seguridad de Consumer Reports responden tus preguntas comunes y no tan comunes acerca de la comida, la nutrición y la alimentación saludable.

Preguntas de alimentos y nutrición:

P: ¿Cómo puedo asegurarme de obtener suficiente proteína en el desayuno?

P: ¿Debería lavar o pelar la fruta y vegetales para deshacerme de los pesticidas?

P: ¿Cuáles son los alimentos ultra procesados y está bien comerlos?

P: ¿Cuánto tiempo duran las sobras del restaurante en mi refrigerador?

¿Tienes una pregunta relacionada con alimentos o nutrición que te gustaría que te respondiéramos? Pregúntanos aquí.

R: Muchos alimentos típicos para el desayuno, como rebanadas de pan tostadas con mantequilla, proporcionan poca proteína, dice Lauri Wright, RDN, un vocero para la Academia de Nutrición y Dietética y jefe del departamento de nutrición y dietética en University of North Florida en Jacksonville. Los adultos mayores deben tratar de consumir 20 gramos en su primera comida diaria; la cantidad en aproximadamente 6 onzas de yogurt griego simple, bajo en grasa; un omelet de dos huevos con una onza de queso mozzarella; o 2 cucharadas de mantequilla de cacahuate en dos pedazos de pan tostado integral.

R: Pelarlas puede ayudar a eliminar algunos pesticidas, pero la piel de la fruta y los vegetales con frecuencia tienen muchos nutrientes. Además, algunos pesticidas se absorben a través de la raíz de la planta y no se pueden eliminar al pelarlas o lavarlas

Para limpiar, lava suavemente la fruta bajo agua corriente o usa un cepillo para las frutas y vegetales con cáscara más dura, como la calabaza grande, dice James Rogers, PhD, director de investigación y prueba de seguridad de alimentos en Consumer Reports. Secarla después con una toalla de papel ayuda a eliminar algunas bacterias, también.

Un estudio determinó que sumergir durante 12 minutos en una mezcla de bicarbonato de soda y agua puede eliminar aún más residuos de pesticidas, pero se probó solo en las manzanas. Otra opción es comprar frutas y verduras orgánicas, indica Rogers, aunque todavía será necesario lavarlas.

R: Las bebidas azucaradas, los cereales azucarados, los productos horneados empacados, las papas fritas, ciertas barras energéticas y algunos alimentos listos para calentar y comer se incluyen en el grupo de alimentos ultra procesados. “Pueden contener muchas calorías, sodio y azúcares con poca o ninguna fibra, grasas buenas, proteína magra o los nutrientes que encuentras en las frutas, verduras, granos enteros y nueces”, dice Lisa Young, PhD, profesora adjunta de nutrición en la Universidad de Nueva York. Los estudios recientes sugieren que los alimentos ultra procesados pueden aumentar el riesgo de algunos tipos de cáncer, hipertensión y colesterol alto. Así que consume alimentos integrales y mínimamente procesados tanto como sea posible.

R: Carne cocida, aves, pizza y sopas se mantendrán bien durante 4 días; los embutidos y las ensaladas (como atún) hasta 5 días si los guardas en el refrigerador después de 2 horas de haberlos servido (1 hora si la comida estaba fuera en temperaturas sobre 90° F). Recalienta las sobras al menos a 165° F y pon a hervir las sopas, salsas y aderezos antes de comerlos.

La información que se ofrece en Consumer Reports no debería de sustituirse por asesoría profesional o médica. Los lectores siempre deben consultar con un médico u otro profesional para obtener tratamiento y asesoría.

Nota del Editor: Estas Preguntas y Respuestas también aparecen en ediciones publicadas previamente del boletín Consumer Reports On Health.

