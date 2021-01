Roger Martínez sí tiene deseos de seguir jugando en el América

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El futuro de Roger Martínez en el América es incierto, pero mientras se define la situación del colombiano, su padre afirma que el delantero está dispuesto a seguir con Las Águilas.

“Una cosa es que lo quieran otros equipos, una cosa es que él se quiera ir y otra que el plantel no lo quiera usar, tres cosas diferentes. No es tanto que se quiera ir, sino que no lo quieren poner a jugar y ¿quién no se quiere ir cuando no lo ponen a jugar?”, dijo el padre del futbolista en entrevista con ESPN.

“Lo único que le puedo decir es que él todavía tiene contrato con América hasta 2023 y está esperando a ver qué pasa, esperando en Dios para ver qué se resuelve de la mejor manera tanto para América como para Roger”.

Roger Martínez no se ha reportado a los entrenamientos del equipo, los cuales empezaron el martes 29 de diciembre. Sin embargo, las ganas de seguir en el plantel están presentes.

“Hay que esperar. Ya faltan pocos días. Él ya está concentrado. Ahora, él tiene el pensamiento en el América, porque tiene contrato. Ya que América decida otra cuestión es problema de América. Hay contrato hasta 2023; así que ahí todavía estamos hasta que se diga o se demuestre lo contrario”.

