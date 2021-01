Browns rompe la peor racha de un equipo sin ir a playoffs

Los Cleveland Browns se clasificaron a la postemporada por primera vez desde 2002 al derrotar este domingo por 24-22 a los Steelers de Pittsburgh, que dieron asueto a su mariscal de campo Ben Roethlisberger y a varios titulares.

Browns sufrió pero venció a los suplentes de Steelers, para lograr su pase a playoffs por primera vez desde 2002, rompiendo así la sequía más larga en la NFL.

Los Browns (11-5) casi desperdiciaron una ventaja de 15 puntos en el último cuarto, pero detuvieron el intento de conversión de 2 puntos de Pittsburgh y luego recuperaron una patada lateral con 1 minuto y 22 segundos por jugarse.

Con su victoria, los Browns terminaron lo que había sido la sequía de postemporada más larga de la NFL.

Ahora tendrán otro partido contra los Steelers, campeones de la División Norte, el próximo fin de semana.

Su mariscal de campo Baker Mayfield completó 17 de 27 pases para 196 yardas y un pase de anotación.

Los Steelers tuvieron a su mariscal de campo Mason Rudolph con 22 de 39 pases para 315 yardas, con dos pases de anotación y una interceptación.

“You got more in you?”

“Yes, sir.”

“Good, because I’m going to need it.” pic.twitter.com/SFDYji9QNF

— Cleveland Browns (@Browns) January 3, 2021