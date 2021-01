¿Es posible que republicanos aprueben en Senado incremento de ayuda económica a $2,000?

La postura del líder de los republicanos, Mitch McConnell (Kentucky), no ha cambiado hasta ahora y se prevé que se mantenga su negativa para permitir el voto de un incremento al cheque de estímulo.

Este domingo se instaló el nuevo Congreso de los Estados Unidos; entre los temas pendientes que los legisladores retomarán está el alza de $600 a $2,000 dólares de ayuda económica directa a familias por la pandemia de COVID-19.

El líder demócrata Charles Schumer (Nueva York) y el senador Bernie Sanders (Vermont) han solicitado permitir la votación, pero McConnell ha bloqueado los intentos en tres ocasiones.

A pesar de su rechazo, entre los republicanos hay voces que presionan para que se apruebe el alza, siendo la de Lindsey Graham (Carolina del Sur) una de las más firmes.

Graham retomó como una crítica la idea de McConnell de que el cheque de estímulo es como “socialismo para los ricos”.

“Con el debido respeto a mis colegas republicanos, un pago directo de $2k para individuos y familias que están luchando no es socialismo”, dijo Graham. “En mi opinión, es necesario para los tiempos en que vivimos”.

With all due respect to my Republican colleagues, a $2k direct payment for individuals and families who are struggling is not socialism.

In my view it is necessary in the times in which we live.

