Cientos se reúnen ya en Washington DC para apoyar a Trump el 6 de enero

Cientos de partidarios del presidente Donald Trump se reunieron en Washington, D.C. desde el martes para protestar por los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, durante una marcha organizada para el miércoles 6 de enero, cuando el Congreso se reúne para certificar la victoria del presidente electo Joe Biden.

Cientos de personas se habían reunido en Freedom Plaza a las 3 p.m. del martes, algunos con chalecos antibalas, walkie-talkies y otros equipos de estilo militar, para apoyar a Trump y protestar por el resultado de las elecciones, mientras la policía y el Servicio Secreto monitoreaban el área, informó The Washington Post.

Los mítines se sucedieron en el centro de la capital durante varias horas y en la noche se reportaron enfrentamientos con la policía.

Latest views from “Stop the Steal” rally — a pastor is now on stage asking for prayers for Proud Boys leader Enrique Tarrio…

Tarrio is ordered to LEAVE DC, because he was arrested with high-capacity firearm magazines…

And admitted to burning BLM banners.@WUSA9 @CBSNews pic.twitter.com/QxkCMnEGXb — Mike Valerio (@MikevWUSA) January 5, 2021

Chaotic scene in BLM Plaza as police clash with Trump supporters trying to rush the line #DC #WashingtonDC #January6th pic.twitter.com/wjGsUSaCWH — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) January 6, 2021

Trump elogió a los manifestantes en una serie de tuits el martes por la noche, repitiendo afirmaciones infundadas de que las elecciones presidenciales le habían sido “robadas”.

“Washington está siendo inundado con gente que no quiere que una victoria electoral sea robada por los demócratas radicales de izquierda envalentonados. Nuestro país ha tenido suficiente, ¡no lo soportarán más! Lo escuchamos (y lo amamos) desde la Oficina Oval. . ¡HACER AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ! ” Trump escribió.

Washington is being inundated with people who don’t want to see an election victory stolen by emboldened Radical Left Democrats. Our Country has had enough, they won’t take it anymore! We hear you (and love you) from the Oval Office. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2021

Trump también anunció que planea hablar en un mitin en la Ellipse el miércoles por la mañana.

I will be speaking at the SAVE AMERICA RALLY tomorrow on the Ellipse at 11AM Eastern. Arrive early — doors open at 7AM Eastern. BIG CROWDS! pic.twitter.com/k4blXESc0c — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2021

El mitin convocado por Trump hizo que las autoridades locales y las fuerzas del orden se prepararan para posibles enfrentamientos callejeros violentos.

Muchos negocios en el centro de Washington cerraron sus ventanas con tablas, temerosos de que la protesta pudiera derivar en los disturbios que se vieron en mayo y junio, cuando decenas de negocios fueron vandalizados.

Las protestas coinciden con la votación del Congreso que se realizará el miércoles y que se espera certifique los resultados del Colegio Electoral a favor de Joe Biden, que Trump sigue cuestionando.