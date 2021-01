Rey Grupero admite que utilizó a Cynthia Klitbo para darse publicidad: “No hay amor de mi parte hacía ella”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Parece que el Rey Grupero ya no pudo con la presión y decidió contar su versión de la verdad detrás de su relación con la actriz mexicana Cynthia Klitbo. Reconoce que mucha gente posiblemente lo odiará, pero afirma que sólo utilizó a la famosa villana de las telenovelas para darse publicidad.

“Como ustedes saben soy una figura muy polémica y me encanta meterme en problemas. Hace tiempo abrí mi corazón y les platiqué de mi relación con Cynthia Klitbo. Una mujer que me abrió las puertas de su vida, pero lo que ustedes no saben es que dimos a conocer la relación porque una revista amarillista quería lincharnos mediáticamente“, dijo el youtuber en declaraciones exclusivas para el programa Venga la Alegría junto a Flor Rubio y Horacio Villalobos.

Sus palabras han sido muy crudas y sin anestesia dijo: “Yo con Cinthya sí tuve un click, más bien lo tomé como una buena oportunidad para crecer porque mi carrera ya estaba tirada. Sé que mucha gente me va a odiar. No hay amor de mi parte hacia ella“. Sin embargo su siguiente aseveración es peor, ya que aún cuando afirma ser consciente de que todo esto hará mella en su credibilidad, asegura que prefiere esto a soportar a su ahora ex: “Creo que sí, pero es el riesgo que decidí tomar. Es mejor eso que soportar a Cynthia“. Toda esta revelación contundente dejó a los periodistas anonadados, pero lo peor estaba aún por venir, ya que El Rey Grupero añadió que él sólo quiere, ahora, regresar con su ex novia: “Creo que en esta vida a todos nos rompen el corazón y si le toca a ella, pues ni modo, ¿no? Ya no aguanto, quiero regresar con mi pareja”.

Cabe señalar un hecho importante, la narrativa de la conversación antes expuesta es la forma en la que se dieron los hechos, según la platica. La que concluyó con otra declaración aún más asombrosa: “¿Ustedes también se la creyeron, verdad mis chiquitines? Ya saben que soy un gandalla”, afirmó El Rey Grupero. Y es que ojo aquí, parece ser que todo esto no fue más que una broma bien orquestada entre la celebridad, actual novio de Cynthia Klitbo, y la producción del programa.

No cabe duda que el programa matutino de TV Azteca se estaba llevando tremenda exclusiva, y la cara de asombro de Ricardo Cásares, confirma la incredulidad que vivió al saberse burlado por la producción de su programa.

Aquí el video: Toda esta conversación se realizó el pasado 28 de diciembre, el famoso día de los inocentes. ¡Se pasaron!