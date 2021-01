Pence rechaza presión de Trump y descarta oponerse al triunfo de Biden

El vicepresidente Mike Pence desafió al presidente Donald Trump y negó tener autoridad para oponerse a la certificación del voto del Colegio Electoral, el cual confirmó el triunfo de Joe Biden.

“He meditado que mi juramento de apoyar y defender la Constitución me limita a reclamar autoridad unilateral para determinar qué votos electorales deben contarse y cuáles no”, expresó Pence.

El vicepresidente estuvo bajo presión del presidente Trump, quien le habría pedido oponerse a que el Congreso certificara la elección, el paso previo –prácticamente proceso de rutina– a la inauguración del nuevo gobierno.

Esta esta mañana, en un mitin en Washington, D.C., dijo que esperaba que Pence “hiciera lo correcto” para continuar en la Casa Blanca.

El presidente Trump también dijo que “nunca se daría por vencido” ni reconocería al demócrata Biden.

President Trump: "We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved."

Full video here: https://t.co/pWnpPgDrRQ pic.twitter.com/qFRN0r8Uja

— CSPAN (@cspan) January 6, 2021