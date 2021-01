El sustituto de Raúl Jiménez en los Wolves será el italiano Patrick Cutrone

Desde que Raúl Jiménez sufrió una dura lesión en el cráneo a finales de noviembre, el Wolverhampton sufrió por la ausencia del delantero mexicano y estuvieron en busca de un “sustituto”.

Este jueves, el equipo inglés anunció la llegada de un nuevo atacante al equipo, se trata de Patrick Cutrone, quien regresa al club después de haber sido prestado a la Fiorentina el año pasado.

Los Wolves dieron a conocer la llegada del jugador italiano a través de sus redes sociales, donde escribieron:

“Patrick Cutrone ha sido retirado de su préstamo en la Fiorentina para unirse al equipo de Nuno durante el resto de la temporada. ¡Bienvenido de nuevo, Patrick!”.

Patrick Cutrone has been recalled from his loan at @ACFFiorentinaEN to join up with Nuno's squad for the remainder of the season.

Welcome back, Patrick!

🇮🇹👋

