Ex esposo de Britney Spears fue parte de las protestas en el Capitolio 

Jason Alexander, ex esposo de Britney Spears (2004) dijo presente en los disturbios que se llevaron a cabo ayer -martes 6 de enero- en el Capitolio. A través de las redes sociales circula una fotografía en la que se puede ver a éste en una selfie. Por obvias razones muchos lo consideran un “Trump Supporter”, a quienes después de las acciones de ayer también les llaman terroristas y vándalos, porque atentaron contra la paz y la democracia de Estados Unidos en una marcha que estuvo lejos de ser pacífica.

Britney Spears' ex-Husband Jason Alexander Part of Capitol Protest: Britney Spears' ex-husband — the one who isn't Kevin Federline — had a front-row view to the attempted coup at the Capitol … because he was part of the pro-Trump protest. Jason Allen Alexander — whom you… pic.twitter.com/ZnU9hNZK2U

— X-Entertainments (@x_enters) January 7, 2021