Madre hispana de Los Ángeles es arrestada por maltrato infantil en contra de su hijo de 2 años

Una mujer hispana de 31 años que residía en la Isla Catalina, una pequeña región insular al sur de Los Ángeles, fue arrestada a finales del mes de diciembre por maltrato infantil, según lo que informó el jefe Alex Villanueva del Departamento del Sheriff de Los Ángeles.

En un mensaje publicado por Villanueva, el alguacil aseguró que el niño de tan solo dos años de edad habría sufrido severa violencia física y tenia marcas alrededor del cuello que indicaban que le habían puesto una cuerda, además de un moretón en la mejilla izquierda y marcas de quemaduras en su pierna.

healed burn marks on her right leg. The deputy DA filed 2 felony counts against the mother with bail recommendation of $1 and no enhancement of Great Bodily Injury as per DA’s new directive. At arraignment, the Judge disagreed with the $1.00 dollar bail & increased it to $50K

