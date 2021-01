Alerta en la NBA: Seth Curry dio positivo a COVID-19 en pleno partido

La nueva normalidad nos ha obligado a adaptarnos a ciertas reglas que ha impuesto en nuestras vidas la infame COVID-19, un virus que ha causado estragos a nivel mundial y que ha hecho que adaptemos nuestras vidas a su devastador paso. Uno de esos cambios son las pruebas que los deportistas deben hacerse frecuentemente para poder realizar su actividad competitiva.

Sixers guard Seth Curry returned a positive test for the coronavirus, which the team learned of near the start of a loss in Brooklyn tonight, sources tell ESPN. He went to an isolation room immediately, and thereafter left arena separate from team.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 8, 2021