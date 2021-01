Conoce la historia detrás de las canciones japonesas de Juan Gabriel

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Juan Gabriel fue una estrella de talla internacional y sus canciones se llegaron a escuchar en diferentes idiomas, uno de ellos fue el japonés. Sus éxitos “No tengo dinero” y “Me he quedado solo” fueron los seleccionados para ser llevados al país oriental por el mismo Divo de Juárez, y si desconoces la historia de ello, aquí te la contamos.

Sucedió al final de la década de los 70, según el medio Verne, las canciones fueron parte de un proyecto de la disquera BMG para introducir al cantautor en el mercado asiático que finalmente no funcionó. Lo curioso de esto es que Eduardo Magallanes, productor con quien Juan Gabriel trabajó por más de 40 años, no estuvo involucrado en la realización de estos sencillos, pues no trabajaba con él cuando se grabaron.

El acercamiento a las canciones fue tratado con mucho cuidado y la pronunciación del Divo fue precisa. Por desgracia el éxito que tuvo en su país natal no se repitió en Japón y Juan Gabriel no consiguió los primeros lugares en las listas de popularidad japonesas. Algunos creen que la poca respuesta se debió a la falta de promoción publicitaria, además de que tras los dos sencillos no se concretó un álbum y los temas quedaron en el aire.

Estas dos canciones también fueron grabadas en portugués y si bien no tuvieron una respuesta explosiva del público, ahora son consideradas unas joyas por parte de los fans del Divo de Juárez.

Muere doble de Juan Gabriel, Javier Miranda

El Dasa puso a llorar a todo el mundo con su interpretación de Juan Gabriel

Batalla por la casa de Juan Gabriel en Playa del Carmen: una familia se atrincheró para quedársela