El mensaje oculto en el último disco de David Bowie que sus fans descubrieron

David Bowie dejó un gran legado musical que al día de hoy sigue dando de qué hablar. Su vigésimo quinto álbum, Blackstar fue lanzado en su cumpleaños, el 8 de enero de 2016, dos días antes de su muerte. Y contrario a lo que se pudiera pensar no fue casualidad, pues fue una especie de despedida hacia sus fans, dejándoles un hermoso mensaje oculto en él.

Desde la portada se veía que iba a ser diferente, pues por primera vez no apareció el cantante en ella; era una estrella negra con fondo blanco. Pero lo más impresionante fue la edición vinilo de este disco la cual tenía toda la cubierta negra, poco después se descubrió que si le daba el sol se llenaba el interior de cúmulos de estrellas brillantes.

Un efecto similar pasaba cuando se ponían bajo luz ultravioleta, la cual revelaba un tono azul.

Oh, and the same thing happens on the inside of the LP's gatefold… pic.twitter.com/cOZArvm9gl

— matt (@RobboRobson21) November 16, 2016