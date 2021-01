Michael Cohen: El exabogado de Trump anuncia que testificará contra el Presidente

Michael Cohen, quien fuera durante diez años responsable de los arreglos personales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que testificará contra el mandatario y su familia en relación a “malas conductas” no especificadas.

“Me han pedido y he aceptado cooperar con varias agencias gubernamentales para dar testimonio sobre las malas conductas de Trump y su familia”, dijo Cohen a través de su cuenta de Twitter.

I have been asked and have agreed to cooperate with multiple government agencies to provide testimony on the wrongdoing by #Trump and the #TrumpFamily. I am doing this in large part as #Trump and family have tried, and thankfully failed, to destroy America’s democracy.

— Michael Cohen (@MichaelCohen212) January 9, 2021