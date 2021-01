Víctor Vazquéz, ex de Cruz azul, revela que dejó al equipo por negligencia de los médicos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Han pasado cinco años desde que Víctor Vázquez, centrocampista español, fichó por Cruz Azul, y a pesar de que su paso por ‘La Máquina’ fue efímero y prácticamente inadvertido, el jugador no ha perdido oportunidades para dejar claro su descontento en su paso por La Noria.

En una entrevista para el diario catalán, El Periódico, Vazquez declaró que en Cruz Azul no lo trataron bien e incluso vio perjudicada su salud por los médicos del equipo celeste.

“No me sentí cómodo por cómo me llegaron a tratar médicamente. Porque en realidad, y lo tengo que decir así, aunque me sabe mal, pero fue culpa de ellos. Hubo una mala inyección que me pusieron en la rodilla y supongo que se infectó por ese producto. Porque a mí nunca se me había inflamado la rodilla. Nos asustamos mucho porque era mi rodilla operada. Entonces decidí hablar con el doctor y el presidente, para que me dejasen volver a Barcelona para que el doctor Cugat interviniese. Y bueno, sí que ese episodio ayudó a tomar la decisión de dejar México”. afirmó el jugador formado en la cantera del Barcelona.

Al ser cuestionado si vivió mejores momentos en el Toronto FC, club por el que dejó a Cruz Azul, debido a la falta de presión y mayores exigencias que tienen los aficionados de una liga como la MLS, Vázquez aseguró que “Seguramente sí. Pero quien realmente me dio la confianza fue el club directamente con la base y estructura que tenían hecha”.

“Pasé de un año en México muy malo a llegar a un sitio que era totalmente diferente, en el que todo era mucho más fácil y en el que de repente las cosas salían por sí solas. Porque con el talento y con las ganas que tenía ese grupo, llegaron los resultados y al final eres feliz”.

En anteriores ocasiones, Vázquez había sido tajante al afirmar que otras de las razones para dejar el fútbol mexicano había sido la situación de de inseguridad que atraviesa el país, aseverando que “no era el lugar adecuado para ver crecer a mi hijo”.

