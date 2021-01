Eiza González despotrica contra el programa ‘El Gordo y La Flaca’ por ‘acoso y bullying’

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Eiza González ha tomado sus redes para dirigir una serie de mensajes al programa de espectáculos “El Gordo y La Flaca“, esto después de que se le criticara fuertemente por no querer hablar en español y no contestar a las preguntas que se le hacían.

La actriz se ha dejado ir con todo a través de su cuenta oficial de Twitter y ha dejado muy en claro su postura al sentirse acosada y hacerle bullying al querer hacerla hablar de su vida personal.

“No tengo obligación porque alguien me acose y me haga bullying en la calle que tenga que hablar de mi vida personal. Por que los de el Gordo y la Flaca no comparten el comportamiento de su reportera abusiva“, expresó.

Pero no todo quedo ahi la mexicana continuó arremetiendo duramente molesta por la situación que dice no ha sido la primera vez. Y advierte que no se sorprendan si en en futuro no les concede entrevistas.

“Esto pasa todo el tiempo manipulan info, videos, entrevistas para vender y afectando la imagen pública de los demás siempre me comportado bien con ustedes pero después de esto no se sorprendan cuando les niegue una entrevista“, escribió González.

“Sin contar que sin mi consentimiento me expongan a que alguien me contagie en una pandemia por una entrevista caminando encima de mí con una cámara a un centímetro de mi cara. Háganse responsables“, finalizó.

Hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento de manera pública por parte de la producción del show, en respuesta a los fuertes comentarios de la también cantante.