“La Estatua de la Libertad en Nueva York se está poniendo verde de coraje”, señala AMLO sobre “censura” de Redes Sociales a Donald Trump

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nuevamente se pronunció en contra de lo que llamó “censura” de las Redes Sociales, en alusión a las cuentas canceladas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Eso no se puede aceptar, no se puede permitir, porque eso va en contra de la libertad. No sé si ustedes han observado, de que desde que tomaron esas decisiones, la Estatua de la Libertad en Nueva York se está poniendo verde de coraje porque no quiere pasar a ser un símbolo vacío… Entonces la libertad, incluso en el caso de los Estados Unidos es la principal enmienda, su Constitución”, señala en su conferencia mañanera.

Este martes, YouTube se sumó a la lista de Redes Sociales que cancelaron las cuentas de aún presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; antes ya lo habían hecho Facebook y Twitter. Sobre éstas cancelaciones, el mandatario mexicano reiteró que esto se asemeja a lo ocurrido durante la época de “La Santa Inquisición” pero de nuestros tiempos.

“No puede ser, repito, que una empresa particular se erija en la institución mundial, por sus alcances, de la censura, como la Santa Inquisición de nuestros tiempos en lo que corresponde a las Redes Sociales“, señaló.

AMLO en contra de las empresas que invaden la intimidad

El Presidente mexicano reprochó que empresas de Redes Sociales puedan acceder a la vida privada de los usuarios sin regulación.

“Cómo es posible que una empresa particular va a ver todo lo que hacemos los seres humanos, nuestros gustos, lo que hacemos en público y lo que hacemos en privado, nuestras pláticas familiares, las pláticas con nuestros amigos.

“Y eso quién lo regula, quien lo controla, cuáles son las normas, donde están los estados, la ONU, dónde están los organismos defensores de derechos humanos”, afirmó.

López Obrador dijo que se mantendrá atento a este asunto para garantizar las libertades e invitó a los sectores de la población a abrir la reflexión y el debate.

“Sería muy bueno que un día invitemos a un especialista porque la mayoría de la gente no sabe que los teléfonos son micrófonos. Y por qué ocultarlo, por qué no decirlo, que se sepa, y si eso está permitido, si es legal, si es moral, si no es algo atentatorio a la libertad.

“Entonces, son buenos temas para la reflexión, el debate, nosotros aquí en México a atender este asunto, desde luego buscando recoger opiniones, lo que queremos en México es que se garanticen las libertades, cero censura”, aseguró desde Palacio Nacional en la Ciudad de México

Seguir Leyendo: Donald Trump agradece a AMLO relación de trabajo y señala que el mandatario mexicano “es un gran caballero, un amigo mío”