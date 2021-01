Vacas invaden autopista de California y ayudan a la policía a atrapar a unos ladrones

Los guardias de tráfico y carreteras de California atendieron a una llamada de emergencia porque unas vacas sueltas habían invadido la carretera y deambulaban entre el tráfico de la autopista.

La estación de CHP en Santa Cruz informó de que este pasado lunes los agentes acudieron a la autopista 1, cerca de la salida de la avenida Mar Monte, por la curiosa situación provocada por los animales.

Holy cow! Pardon the delay folks but we’re rounding up some cattle in the area of Hwy 1 at Mar Monte Ave. pic.twitter.com/Mx2W7Cc63A

— CHP Santa Cruz (@CHPscrz) January 11, 2021