14 líderes de la Mara Salvatrucha en Nueva York serán juzgados por terrorismo

NUEVA YORK – El Departamento de Justicia reveló este jueves las acusaciones presentadas contra 14 destacados líderes de la Mara Salvatrucha o MS-13 en Central Islip, en el estado de Nueva York, que aseguran que dirigieron las actividades criminales y la violencia del grupo por todo el mundo, durante cerca de dos décadas.

Según un comunicado remitido a la prensa, los 14 miembros de un grupo de la Mara Salvatrucha conocido en la actualidad como Ranfla Nacional, están acusados de conspirar para proveer material para apoyar a terroristas, conspirar para cometer actos de terrorismo fuera de Estados Unidos, y conspirar para financiar terrorismo y narco-terrorismo desde El Salvador, México y desde territorio estadounidense.

Entre los acusados se encuentra Borromeo Enrique Henriquez, alias “Diablito de Hollywood,” que está considerado como el miembro más poderoso de Ranfla Nacional.

También se encuentran tres miembros que aun están en libertad, sobre los que el Departamento de Justicia ofreció una recompensa de $20,000 dólares por información que pueda ayudar a localizarlos y arrestarlos: Fredy Ivan Jandres-Parada, alias “Lucky de Park View” y “Lacky de Park View”; Cesar Humberto Lopez-Larios, alias “El Grenas de Stoners” y “Oso de Stoners”; y Hugo Armando Quinteros-Mineros, alias “Flaco de Francis”.

Of the 14 defendants, Freddy Ivan Jandres-Parada, Hugo Armando Quinteros-Mineros, and Cesar Humberto Lopez-Larios remain at large. Call 1-866-787-6713 or visit https://t.co/iL7sD5efWD if you have information about their whereabouts. Rewards are available. https://t.co/7DvrQinAao pic.twitter.com/5wEmeOG6nH

— FBI (@FBI) January 14, 2021