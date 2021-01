Biden pide al Senado que siga el juicio político a Trump junto a los “otros asuntos urgentes” de la nación

El presidente electo Joe Biden instó el miércoles al Senado a llevar a cabo el juicio político del presidente Donald Trump mientras trabaja simultáneamente en otros temas críticos, lo que indica el deseo de resolver los procedimientos legales contra Trump, que probablemente seguirán sin resolverse cuando Biden asuma el cargo el 20 de enero, reportó CNN.

Si bien Biden dijo en un comunicado el miércoles que el voto de la Cámara “para acusar y responsabilizar al presidente” fue “un voto bipartidista emitido por miembros que siguieron la Constitución y su conciencia”, el presidente electo quiere comenzar de inmediato con un amplio espectro de iniciativas de salud pública cuando asuma el cargo la próxima semana.

Biden dijo que el Senado debe poder dar seguimiento al juicio político de Trump mientras trabaja en la agenda del gobierno.

Today, in a bipartisan vote, the House voted to impeach and hold President Trump accountable. Now, the process continues to the Senate—and I hope they’ll deal with their Constitutional responsibilities on impeachment while also working on the other urgent business of this nation.

— Joe Biden (@JoeBiden) January 14, 2021