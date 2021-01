“Es una vergüenza”: Un policía de Houston participó en los disturbios del Capitolio; podría haber más oficiales involucrados

TEXAS – Un oficial del Departamento de la Policía de Houston que fue parte de los disturbios violentos que se protagonizaron en el Capitolio de los Estados Unidos la semana pasada, renunció este jueves a su puesto, según informó el jefe de la Policía, Art Acevedo.

Tam Pham, de 48 años, trabajó con el departamento por 18 años y estaba asignado a la división de patrulla en la estación Westside.

Pham fue identificado por fuentes como el oficial que viajó a Washington el 6 de enero y penetró el Capitolio durante la sesión que se realizaba en el Congreso para confirmar al presidente electo Joe Biden como el ganador de la presidencia.

El jefe de la Policía de Houston, Art Acevedo, anunció la renuncia de Pham, pero no lo identifico por nombre durante la conferencia de prensa.

Acevedo compartió que se comunicó con un agente especial del FBI luego de que recibió información sobre la participación en el intento de insurrección de Pham. Acevedo se enteró de la información este domingo.

El jefe de la Policía comentó que se mantiene abierta una investigación sobre las actividades e Pham mientras que estuvo en Washington D.C.

Acevedo dijo que la pista sobre Pham le llegó por parte de un residente de Houston que reconoció al oficial en imágenes publicadas en la plataforma de Facebook.

“No les puedo explicar la rabia que sentí al ver un policía de nuestro departamento y de otros departamentos participando en el ataque. Es una vergüenza”, comentó Acevedo.

The @houstonpolice officer in question tendered his resignation this morning. The Department will release his name upon the conclusion of our joint ongoing criminal investigation with @FBI and @TheJusticeDept. https://t.co/5HlwgGuIJf

— Chief Art Acevedo (@ArtAcevedo) January 14, 2021