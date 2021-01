¿Será verdad? Dicen que Maluma le ha enviado una fuerte indirecta a Selena Gómez 

Selena Gómez presentó su canción “De Una Vez”, una canción grabada en español. Se dice que esta producción se trabajó a dúo y que junto a ella estaba nada más y nada menos que Maluma. Sin embargo, algo pasó en el camino ya que el tema se presentó con ella en solitario. Por este rumor, afirman que el mensaje que el cantante colombiano dejó en Twitter es una indirecta dirigida directamente a la cantante.

Las palabras exactas del cantante son: “Si no quieres trabajar con alguien déjaselo saber, hay tantas personas aun con la esperanza para que al final valga 0. Sinceridad ante todo”.

Aquí la imagen del tuit compartido desde su plataforma oficial.

Otros también creen que el mensaje en sí puede ser una bola dirigida hacía Daddy Yankee. Aseguran que este par de artistas tienen ciertos roces, y que no necesariamente se llevan bien. Pero, de momento, no ha trascendido a la prensa algún problema concreto entre ambos, como para poder relacionar con certeza este mensaje con el intérprete de “Gasolina”.

Por su parte, Selena Gómez, está complacida con la acogida que ha recibido su tema. “Gracias a todos mis fans por tan lindas palabras sobre “De Una Vez”. Los amo a todos!”, aseveró la cantante en Twitter.

El tema, por otra parte, se cree es otro mensaje para Justin Bieber, a quien ha querido dejarle claro que en su corazón él ya no es rey y espacio ya no hay para él.

Gracias a todos mis fans por tan lindas palabras sobre "De Una Vez". Los amo a todos! 💖 // Thank you to all my fans for such kind words about “De Una Vez.” I love you guys! pic.twitter.com/0iu4rRv1kB

— Selena Gomez (@selenagomez) January 16, 2021