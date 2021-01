“Mientras no nos censuren vamos a seguir subiendo nuestros mensajes al Face”: AMLO

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que seguirá subiendo videos a las redes sociales “mientras no nos censuren”.

“Vamos a dejar el mensaje para que no sea tan largo, porque luego me reclaman de que son videos (largos)… Como lo vamos a subir al Face. Mientras no nos censuren vamos a seguir subiendo nuestros mensajes al Face“, expresó en un mensaje que publicó en sus cuentas oficiales de Facebook y Twitter.

El clip fue filmado en un vivero de Petatlán, en el estado sureño de Guerrero, donde el mandatario realiza una gira de trabajo.

Durante los últimos días, López Obrador ha criticado a los directivos de redes sociales por haber cerrado las cuentas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El 7 de enero, tras los disturbios en el Congreso estadounidense, el mandatario mexicano criticó a Facebook y Twitter por “censurar” a Donald Trump, si bien no nombró al jefe de la Casa Blanca directamente.

Y el pasado miércoles volvió a criticar la censura de ambas redes sociales y la supuesta violación a la intimidad de algunas plataformas, asegurando que la Estatua de la Libertad de Nueva York debe de estar “verde de coraje”.

Incluso comparó a las redes sociales con “la Santa Inquisición de nuestros tiempos”.

Mientras que el jueves anunció que en la próxima reunión del G-20 expresará su rechazo a que las redes sociales puedan “suspender la libertad de expresión”, en referencia al caso Trump.

No seré un dirigente eterno

Durante su gira por Guerrero, López Obrador dijo también que en 2024, cuando concluirá su sexenio presidencial, su actividad pública será “misión cumplida” porque no será un dirigente eterno y “no hay que caer en el necesariato, en decir quién me va a sustituir”.

Señaló que está a favor del sufragio efectivo y la no reelección. “Voy a terminar a finales de septiembre de 2024 y ya, me retiro, me jubilo, misión cumplida, no voy a estar como dirigente permanente, eterno”, indicó.

Aseveró que se debe entregar el relevo a las nuevas generaciones para que continúen con el proceso de transformación del país, en la que dijo estar enfocado.

Seguir Leyendo: Caravana migrante busca llegar a Estados Unidos; México exhorta a Honduras contener desplazamiento