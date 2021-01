Cuando los síntomas duran demasiado

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Douglas Dieterich, MD, comenzó a experimentar síntomas de COVID-19 a mediados de marzo, principalmente fiebre al principio, y luego dolor. Pero 8 días después, recibió un duro golpe: “Salí de mi habitación y me di cuenta de que no podía respirar”, recuerda Dieterich, de 69 años, director del Instituto de Medicina del Hígado del Sistema de Salud Mount Sinai en la ciudad de Nueva York.

Se dirigió a la sala de emergencias y finalmente pasó 3 ½ semanas hospitalizado con COVID-19.

Meses después, aunque está mucho mejor, todavía está lidiando con una tos seca crónica, daño en los nervios de los pies y un sentido del olfato disminuido.

Dieterich forma parte de un grupo cada vez mayor de pacientes con COVID-19 conocidos como “enfermos a largo plazo” porque experimentan síntomas continuos, a veces graves, mucho tiempo después de su diagnóstico.

Si bien inicialmente los médicos esperaban que las personas con COVID-19 se recuperaran en un par de semanas, los datos emergentes han sugerido que, para muchos, incluidos algunos con casos leves, la recuperación puede ser un proceso mucho más largo. Un informe publicado el verano pasado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) encontró que el 35% de los pacientes con COVID-19 que no fueron hospitalizados por el virus tuvieron síntomas que persistieron hasta por 3 semanas.

Los adultos mayores pueden ser especialmente vulnerables. El informe de los CDC encontró que casi la mitad de las personas mayores de 50 años tenían síntomas a largo plazo. “Los adultos mayores tienen más probabilidad de tener afecciones médicas crónicas subyacentes, lo que puede dificultarles volver a su punto de referencia”, dice Kristin Englund, MD, especialista en enfermedades infecciosas de la Clínica Cleveland.

Y es más probable que los adultos mayores descarten los síntomas persistentes en lugar de buscar atención médica. Algunos “pueden haber experimentado algunos de estos síntomas antes de COVID-19, por lo que piensan que podría deberse a una enfermedad subyacente que ya tenían, o simplemente parte del envejecimiento, en lugar de atribuirlo a la COVID”, dice Rany Condos, MD, profesor clínico de medicina pulmonar y de cuidados intensivos en NYU Langone Health en la ciudad de Nueva York.

En el pasado, los casos muy graves de enfermedades respiratorias que pueden causar inflamación pulmonar generalizada, como neumonía o influenza, han provocado síntomas a largo plazo después del alta hospitalaria, dice Lauren Ferrante, MD, profesora asistente de medicina pulmonar y de cuidados intensivos en la Facultad de Medicina de Yale en New Haven, Connecticut. “Sin embargo, los pacientes con COVID-19 están experimentando síntomas similares, incluso si no requirieron hospitalización”, comenta.

La buena noticia es que muchos centros médicos importantes han lanzado programas de rehabilitación de COVID-19 para tratar a las personas en recuperación, que pueden beneficiarse de una atención más coordinada. “La mayoría de mis pacientes que contrajeron COVID-19 han mejorado mucho, pero con la edad, a veces puede llevar más tiempo”, dice Nisha Rughwani, MD, profesora asociada de geriatría y medicina paliativa en la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai en Nueva York. “Es difícil saber con certeza cuáles serán sus resultados a largo plazo, pero me anima el hecho de que continúan mejorando”.

Estos son algunos de los problemas persistentes que pueden experimentar los adultos mayores que se están recuperando de COVID-19 y cómo podemos ayudarlos.

Problemas cognitivos y de memoria

Hasta el 30% de los pacientes hospitalizados con COVID-19 muestran deficiencias en la cognición, según un estudio de julio de 2020 publicado en la revista Lancet Psychiatry. Incluso las personas con síntomas más leves pueden experimentar secuelas cognitivas. Un estudio de 29 personas recuperados de COVID-19, publicado en Journal of Psychiatric Research, encontró disminuciones persistentes en su capacidad de concentración.

“Estamos viendo una gran cantidad de déficits de memoria a corto plazo, donde las personas no pueden recordar conversaciones o retener información, y dificultad con el enfoque y la concentración”, dice Arman Fesharaki-Zadeh, MD, PhD, neurólogo y neuropsiquiatra de Yale Medicine en New Haven, Connecticut. Muchas personas también informan síntomas de depresión o ansiedad, comenta.

¿Qué debes hacer? Los problemas cognitivos pueden ser más difíciles de detectar entre los adultos mayores, dice Fesharaki-Zadeh, porque tales síntomas pueden pasarse por alto y relacionarse con la edad. Pero, si estás notando problemas, eres más olvidadizo, pierdes cosas o descubres que no puedes concentrarte tan bien como solías hacerlo, programa una cita para una evaluación neuropsicológica en una clínica de recuperación posterior a la COVID-19.

Los medicamentos pueden ayudar, o podrías ser un candidato para la terapia de rehabilitación cognitiva, donde un terapeuta trabaja contigo para mejorar tu memoria, cómo procesas tu atención y resuelves tus problemas.

Problemas pulmonares persistentes

Incluso si padeciste una infección leve, los efectos del COVID-19 en tus pulmones pueden durar meses. Un estudio de pacientes chinos publicado en línea en julio por la revista médica EClinicalMedicine encontró que alrededor del 70% de los que fueron hospitalizados (principalmente con enfermedades leves a moderadas) continuaron teniendo estudios pulmonares anormales 3 meses después. “La falta de aire persistente es la queja más grande que escucho entre mis pacientes mayores”, dice Ferrante.

El daño pulmonar observado después de la COVID-19 parece mejorar, aunque lentamente. Los datos preliminares de un estudio austriaco de 86 personas que habían sido hospitalizadas por COVID-19 encontraron que, si bien las tomografías computarizadas de seguimiento de 6 semanas aún mostraban daño pulmonar en el 88% de los pacientes, para su visita de 12 semanas, los síntomas como la falta de aire habían mejorado.

¿Qué debes hacer? Si la dificultad para respirar persiste durante más de 3 semanas después del diagnóstico, consulta a tu proveedor de atención primaria o incluso ve directamente a un especialista pulmonar. Ellos pueden realizar pruebas de función pulmonar para detectar señales de inflamación de las vías respiratorias, así como solicitar una tomografía computarizada de tórax, dice Condos. Es posible que necesites usar un inhalador para reducir la inflamación durante un tiempo. “La mejor manera de fortalecer los pulmones nuevamente es a través del ejercicio, pero eso puede asustar a un adulto mayor que ha perdido su condición física rápidamente”, dice Condos. La terapia de rehabilitación (hacer ejercicio mientras estás conectado a monitores, con la ayuda de un fisioterapeuta) puede ser especialmente útil.

Complicaciones del corazón

Casi una cuarta parte de los pacientes hospitalizados con COVID-19 son diagnosticados con complicaciones cardiovasculares. También hay evidencia de que el virus puede causar daño cardíaco incluso en personas con síntomas más leves. Un estudio publicado en JAMA Cardiology encontró anomalías cardíacas en casi el 80% de los pacientes con COVID-19 recuperados, e inflamación cardíaca continua en el 60%.

“La mayoría de los adultos mayores siguen agotados después de la COVID-19 y no pueden funcionar al nivel de actividad que tenían antes”, dice Rughwani. “Puede ser difícil determinar si se trata de un problema pulmonar, cardíaco o simplemente de fatiga general”.

¿Qué debes hacer? Consulta a un cardiólogo si experimentas palpitaciones o latidos cardíacos irregulares, aturdimiento o mareos, o hinchazón del tobillo, dice Rughwani. También será necesario que te examinen si presentas dificultad para respirar que empeora con el esfuerzo, especialmente si has tenido pruebas de función pulmonar normales, dice Englund. Es posible que haya medicamentos que puedan ayudarte.

Está atento a estos otros 3 efectos secundarios

Las siguientes preocupaciones tienden a resolverse unas pocas semanas después de contraer COVID-19, pero a veces pueden causar problemas durante un período más prolongado.

Daño en los nervios: La neuropatía, daño a las células nerviosas que provoca debilidad, entumecimiento, hormigueo o sensación de hormigueo, que a menudo se manifiesta en las manos o los pies. Un neurólogo puede realizar análisis de sangre para buscar la causa de estos síntomas y realizar pruebas de función nerviosa para evaluar el daño. Los medicamentos anticonvulsivos, como la gabapentina o la pregabalina, pueden ayudar.

Pérdida del olfato: Muchas personas con COVID-19 pierden el sentido del olfato al principio del proceso de la enfermedad. Cerca del 20% informa que todavía tiene problemas después de 1 a 4 semanas. Si bien ha habido informes anecdóticos de personas que usan aerosoles nasales con esteroides, gotas de vitamina A o suplementos de omega-3, no hay pruebas sólidas de que ninguno de estos sea eficaz. “Por lo general, es algo que solo mejora con el tiempo”, dice Ferrante de Yale.

Malestar estomacal: Los problemas como la diarrea son una queja común entre las personas con COVID-19 y, a veces, pueden persistir incluso después de que se hayan resuelto otros síntomas. Desafortunadamente, no existe un tratamiento real que no sea una dieta blanda, medicamentos para la diarrea de venta libre o inhibidores de la bomba de protones, así como mantenerse bien hidratado.

Nota del editor: este artículo también apareció en la edición de enero de 2021 de Consumer Reports On Health.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.