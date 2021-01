Registran a campesinos como paso previo para vacunarlos contra COVID

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Juan Castillo López de 46 años fue uno de los primeros trabajadores del campo en el Valle de Coachella en registrarse para recibir la vacuna contra el coronavirus. “Es una gran alegría que vayamos a ser de los primeros en recibirla. ¡Muchas gracias! Qué triunfo que nos den prioridad”, exclama.

Se espera que esta misma semana, los trabajadores agrícolas del Valle de Coachella en California comiencen a recibir la vacuna contra el coronavirus en diferentes centros del condado de Riverside.

Juan, quien lleva 26 años de laborar en los campos agrícolas y es jefe de una cuadrilla de trabajadores del campo, se inscribió para recibir la vacuna, como parte de la campaña “Sembrando Prevención” que la organización TODEC Legal lanzó para registrar a los campesinos y comprometerlos a ponerse la inyección contra COVID-19.

Desde que comenzó la pandemia, este trabajador agrícola no ha faltado ni un solo día a sus labores en el campo. “Venimos con miedo a contagiarnos y contagiar a la familia. Ha sido una bendición que no me haya pegado el virus, pero sí hemos perdido compañeros y familiares”.

Él se protege usando su mascarilla, guardando distancia social y procurando no entrar con la ropa sucia del trabajo a su casa. Sin embargo, no tiene duda de que al aplicarse la vacuna contra el coronavirus, se sentirá más tranquilo y seguro.

Convencer a los trabajadores del campo sobre la necesidad de vacunación representa un desafío.

“No ha sido fácil, la gente tiene mucha desconfianza en el gobierno. Cuando se enferman de coronavirus no quieren ni ir al hospital por temor a la regla de la Carga Pública”, dice Luz Gallegos de TODEC Legal.

Además hay muchos mitos. “Hay quienes han llegado a creer que la vacuna es una invención del presidente Trump para matar a los inmigrantes”.

Por eso es que organizaciones de defensa de los inmigrantes como TODEC Legal decidieron tomar el toro por los cuernos y lanzaron una campaña de abogacía y educación con el apoyo de voluntarios que los visitan en los campos de cultivo para desterrar las falsedades relacionadas con la vacuna.

Pero también explica que consiguieron que a los trabajadores del campo les dieran prioridad en la aplicación de la inyección. “Los han puesto casi a la par que los médicos y los trabajadores de la salud porque ellos son vitales para la economía del país y para que tengamos comida en la mesa”.

Lograron asimismo que el personal de las organizaciones de defensa de los inmigrantes y campesinos como TODEC Legal, tuvieran prioridad en la vacuna. “Lo pedimos así para poner el ejemplo y que los campesinos vieran que no corren ningún riesgo”.

Luz reveló que la vacunaron contra el coronavirus hace dos semanas. “No voy a ocultar que uno siente nervios, pero no me dolió ni tuve ningún síntoma posterior. Algunos compañeros dijeron que se les hizo un moretón, pero no fue mi caso y ya estoy lista para que me pongan la segunda dosis”.

La finalidad de la campaña de información sobre la vacuna de COVID-19 es crear conciencia entre los trabajadores agrícolas

“Algunas personas nos han preguntado si hay algún problema para ponerse la vacuna cuando sufren de diabetes o alguna enfermedad crónica. Les hemos dicho que consulten antes a su médico”.

El 20 de diciembre, el Comité Federal Asesor sobre Prácticas de Vacunación votó para recomendar que las autoridades de salud locales y estatales den preferencia a los trabajadores del campo bajo la fase de distribución de vacunas 1B.

Algunos condados ya han tomado las decisiones finales para poner en una alta prioridad la vacunación de los campesinos en la nueva ronda de inmunizaciones.

“Es importante que se vacunen para no seguir propagando el virus. Nuestra labor es traer la información sobre la vacuna para que los trabajadores agrícolas hagan una decisión informada” , dice Luz de TODEC Legal.

Los trabajadores del campo suelen vivir en hogares donde conviven varias familias o con muchos miembros de la familia, y viajan en vehículos atiborrados al trabajo, en los que es imposible mantener la distancia social. Tampoco pueden distanciarse mientras laboran en el campo o en las empacadoras. Todas estas condiciones de trabajo y vivienda, los hace muy susceptibles al contagio del virus.

Los trabajadores del campo han estado entre los infectados en tasas alarmantes, por eso es que la Fundación del Sindicato de Trabajadores Unidos del Campo (UFW) manifestó en un comunicado que es imperativo que sean de los primeros en recibir las vacunas de COVID-19; y que la información se les dé en sus idiomas y dialectos indígenas.

La fundación UFW ha sido parte del plan inicial estatal para la distribución y administración de vacunas que asegure que todos los trabajadores agrícolas sean vacunados una vez que las inmunizaciones estén disponibles.

Armando Elenes, secretario-tesorero del Sindicato UFW, dijo que por ellos están empujando para que los trabajadores del campo considerados como esenciales porque han tenido que seguir trabajando durante la pandemia sin tener la opción de hacerlo desde su caso, sean de los primeros en ser vacunados. “Queremos que les den máxima prioridad”.

Reacciones alérgicas

Las autoridades de salud de California hicieron un llamado para que se deje de suministrar un lote de vacunas Moderna debido a que un inusual alto número de personas experimentó reacciones alérgicas al ser vacunadas contra COVID en una clínica de San Diego.

“Poco menos de 10 individuos requirieron atención médica en un periodo de 24 horas. Como medida de precaución, recomendamos que se use otro inventario disponible y paren de suministrar las inmunizaciones del lote 041L20A de Moderna hasta que se realice una investigación completa”, dijo la epidemióloga Erica S. Pan.

Las autoridades de salud del condado de San Diego confirmaron que la mitad de una docena de trabajadores de salud que fueron inoculados en el centro de vacunación del Parque Petco sufrieron reacciones alérgicas.

Según el estado, más de 330,000 dosis de la vacuna Moderna fueron incluidas en el lote afectado, y distribuidas a 287 localidades en California. Estas 330,000 dosis corresponden aproximadamente al 10% de los 3.2 millones de dosis que el estado ha recibido en promedio de Moderna y Pfizer.