‘Confiamos en que pongan en práctica sus propuestas’

Lo que Angelina menos esperaba es que la deportaran a Tijuana, México, junto a su bebé estadounidense apenas tres días después de dar a luz en un hospital de San Diego.

En el centro médico donde se recuperaba del parto, “me entregaron a migración y me llevaron directo a la frontera”, recordó la joven oriunda de Haití. Al llegar a Tijuana, “no tenía a dónde ir con mi bebé, no conocía a nadie”.

Angelina, quien prefirió no revelar su apellido, había cruzado a EE.UU., a solicitar asilo pero, en lugar de que se lo concedieran, fue enviada a un centro de detención, donde avanzó su embarazo.

Un día, hace unos seis meses, calcula, “me dijeron que me llevarían al hospital y ahí el médico me dijo que iba a dar a luz”.

Cuenta que menos de 72 horas después del parto, los agentes de migración la sacaron del hospital y la subieron a un vehículo con su recién nacido.

Agrega que, ya con su bebé en brazos, cuando la entregaron a los agentes de migración, Angelina les pidió que llamaran a sus familiares en Estados Unidos, que ella tenía sus direcciones y números de teléfono, pero —según indica— los agentes la ignoraron.

Dijo que todo ruego fue en vano y que los agentes la obligaron a cruzar con su bebé no solo a un país que no era el suyo, sino donde no entendía el idioma, no conocía a nadie y donde carecía de dinero y otros recursos.

La madre recordó este martes cómo lloró desconsolada al verse sola con su bebé, mientras presentaba su testimonio en una video conferencia en la que un grupo de migrantes envió un mensaje al presidente electo JoeBiden y a la vicepresidenta Kamala Harris, a menos de 24 horas de que ambos asuman los cargos que ganaron en la elección general.

En el video “Carta abierta al presidente electo Biden por parte de solicitantes de asilo esperando en peligro en la frontera”, no hubo activistas, solo los migrantes hablaron de sus experiencias.

Esto, como parte de una movilización en la frontera conocida como En Defensa del Asilo.

Pedidos de los migrantes sobre el asilo

“Estimado presidente electo JoeBiden y vicepresidenta electa Kamala Harris, reciban un cordial saludo y nuestra felicitación por haber resultado ganadores en estas elecciones 2020”.

“Nos sentimos confiados que en su nueva administración muchas de las propuestas que hicieron en su campaña, relacionadas con la defensa de los migrantes, se pondrán en práctica lo más pronto posible”.

“Hacemos de su conocimiento que hay miles de familias en la frontera corriendo peligro y esperando por más de un año respuestas positivas al asilo. Ha sido perjudicial y traumatizante para hombres, mujeres y niños”.

“Por eso le pedimos que una vez que asuma su cargo de liderazgo, se incluya en su agenda principal que se respete el derecho al asilo de la siguiente forma: abran la frontera para la gente que solicita asilo y terminen con las expulsiones del Título 42 [que impone deportación inmediata con excusa de la emergencia sanitaria]”.

Los presentes en la videoconferencia agregaron que “incluso los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades [CDC] han dicho que el cierre de fronteras no protege la salud pública y que todos los migrantes están en riesgo en las ciudades fronterizas”.

También pidieron eliminar el programa MPP, que obliga a los migrantes a ‘permanecer en México, inmediatamente, tomando en cuenta el estatuto de la Convención para Refugiados y que las personas puedan llevar sus casos de asilo dentro de Estados Unidos en libertad, no en centros de detención donde tantas personas se han contagiado de COVID 19, y sin grilletes, que actúan como cárceles digitales”.

Eliminar la lista de espera para solicitar asilo e invertir en más personal de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración ( USCIS) para atender más fácilmente a los migrantes, fueron otras de las mejoras en su lista.

Protección para los más vulnerables

Uno de los puntos claves fue pedir que ya no se separe a familias migrantes y tomar acciones para su reunificación; además de garantizar la representación legal para personas solicitantes de asilo.

Especialmente, mencionaron a las poblaciones vulnerables, como mujeres embarazadas, niños no acompañada, población LGBTIQ y personas afro descendientes.

“De forma directa, muchas mujeres han manifestado que por estar embarazadas les disuaden que puedan buscar asilo”.

“Estos son los puntos clave para nosotros… Reconocemos que falta mucho para llegar a un sistema justo de migración e Estados Unidos pero pedimos que en cada decisión que ustedes tomen [la nueva Administración], se consideren los derechos humanos de los migrantes, como lo rige la ley internacional, que fue hecho para proteger a personas que huyen de la persecución”.

También se comprometieron a cumplir con las medidas sanitarias establecidas para la protección de salud pública, tanto por los migrantes como por los ciudadanos de EE.UU.

En la conferencia, además de Angelina participaron una mujer transgénero y un inmigrante hondureño que dijo haber huido de su país por el crimen organizado.

La primera explicó que se siente discriminada en Tijuana, donde “me ven como extranjera ilegal”, y el otro testificó que la distancia hasta la frontera mexicana no le salva de un riesgo fatal.