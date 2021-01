Los mensajes de los líderes latinoamericanos tras la jura de Joe Biden como presidente de Estados Unidos

Después del juramento de Joe Biden como presidente número 46 de Estados Unidos, líderes políticos de todo el mundo dirigieron palabras al recién investido, a su vicepresidenta, Kamala Harris, y a todo el pueblo estadounidenses. Estos fueron los mensajes de algunos presidentes latinoamericanos.

Uno de los primeros en pronunciarse en Twitter fue Sebastan Piñera, el presidente de Chile, que se adelantó a la ceremonia de la inauguración y pronosticó que la Administración Biden “tendrá la misión de sanar el alma del país y fortalecer la amistad cívica. El compromiso con la democracia, la libertad y los derechos humanos no reconoce fronteras”. Piñera deseó lo mejor al demócrata.

Una hora después y en un mensaje biligüe, Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica se puso a disposición del nuevo presidente estadounidenses “para trabajar en nuestros principios compartidos”.

Felicito al 46° Presidente de EEUU @JoeBiden. Señor Presidente, cuente con 🇨🇷 para trabajar con 🇺🇸 en nuestros principios compartidos.

Congratulations to the 46th President of the USA, Joe Biden. Mr. President, count on 🇨🇷 to work with 🇺🇸 in pursuit of our shared principles.

— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) January 20, 2021