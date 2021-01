Lo que nadie vio en la inauguración de Biden

El panorama político dejó un inusual escenario en los últimos días del mandato de Trump y, sobre todo, ayer, en la toma de posesión del cargo por parte Biden.

Lo que se veía: miles de soldados de la Guardia Nacional en uniforme de combate, puntos de acceso inaccesibles, vallas rematadas con alambres de espino. Y lo que no era tan visible: periodistas con chalecos antibalas, cascos y recomendaciones de los jefes de no llevar las acreditaciones de prensa a la vista para no convertirse en el “blanco fácil” de grupos violentos como los que asaltaron el Capitolio el 6 de enero. .

El 10 de enero, el periodista de la NBC Los Angeles Mekhalo Medina avisaba a sus compañeros de profesión en Twitter: “Compañeros periodistas, tened cuidado sobre el terreno. Además de las preocupaciones por Covid, existe esta creciente preocupación sobre cómo los partidarios de Trump afirman que somos ‘blanco fácil’. Ya vimos el mensaje que enviaron mientras saqueaban el Capitolio. Por favor, estad alerta”.

BREAKING: Apple suspends Parler from the App Store indefinitely.

"Parler has not taken adequate measures to address the proliferation of these threats to people’s safety," Apple said in a statement Saturday.https://t.co/hyimfyQncs

— NBC News (@NBCNews) January 10, 2021