LASD bajo la mira de la Fiscalía de California por presuntas violaciones de derechos civiles

El fiscal general de California, Xavier Becerra, anunció este viernes que su oficina inició una investigación contra el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) para establecer si se han cometido violaciones contra los derechos civiles de los residentes.

En una conferencia de prensa Becerra informó del comienzo de la investigación después de recibir “información creíble de varias fuentes, y evidencias” sobre las posibles faltas del LASD, el cuerpo policial más grande de Estados Unidos.

La oficina de Becerra analizará si el LASD se ha involucrado en un patrón de vigilancia inconstitucional.

We are launching a civil rights investigation into the LA County Sheriff's Dept to determine if they've violated the law or the rights of Angelenos.

There are serious concerns and reports that accountability and adherence to legitimate policing practices have lapsed at LASD.

— Attorney General Becerra (@AGBecerra) January 22, 2021