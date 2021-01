Los Dodgers pierden a uno de sus héroes, el boricua Enrique “Kiké” Hernández

El boricua Enrique Hernández celebró esta semana el nacimiento de su niña y ahora podría empezar a celebrar su nuevo contrato en las Grandes Ligas. Desafortunadamente para los campeones Dodgers de Los Ángeles y sus seguidores, el acuerdo no es con ellos.

“Kiké”, uno de los peloteros más versátiles de la Gran Carpa y héroe de playoffs de los Dodgers una y otra vez, ha llegado a un acuerdo de dos años para jugar con los Boston Red Sox. MLB.com fue el primero en reportarlo. El acuerdo es por dos años y $14 millones de dólares.

Apenas el 15 de enero, Hernández y su esposa, la reina de belleza puertorriqueña Mariana Vicente, se convirtieron en padres con el nacimiento de Penélope Isabel.

En los Medias Rojas, que vencieron a los Dodgers en la Serie Mundial de 2018, Hernández tendría como manager a su compatriota Alex Cora, quien está de regreso tras un año de suspensión por el escándalo del robo de señales.

Hernández, de 29 años, jugó las pasadas seis temporadas con los Dodgers, donde se convirtió en uno de los favoritos del público por su talento, versatilidad y carisma. Sus mejores campañas fueron 2018 y 2019 con 38 jonrones y 116 carreras impulsadas combinados, además de haber jugado en algún momento en todas las posiciones, excepto catcher.

My favorite kiké Hernandez moment was when he crushed 3 home runs in the 2017 NLCS to knock the Cubs into oblivion pic.twitter.com/bwY8Sv3cgF

— Maldo (@alexmaldo404) January 23, 2021