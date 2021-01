‘Me vacuno porque quiero estar sano’

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Donaciano Estrada, de 68 años, y su esposa Rosario, de 65, esperaron menos de una hora este jueves para recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19.

En la camioneta que manejaba su hija María, la pareja ingresó al Fórum de Inglewood, por la calle Kareem, y siguieron una enorme fila de autos cuyos pasajeros habían hecho cita para ser

inmunizados.

“Quiero estar sano”, dijo Donaciano Estrada a La Opinión al explicar por qué se decidió a recibir la dosis. “No me quiero enfermar”.

Los esposos Estrada, originarios de Zacatecas, México, fueron inscritos por su hija en el portal web

VaccinateLACounty.com. La solicitud de una cita también puede hacerse en Español.

“Amo a mis padres y por eso me di el tiempo para traerlos a vacunar”, dijo María Estrada, quien es trabajadora de una oficina médica.

El único inconveniente fue que la señora Rosario no sabía a dónde la llevaban. Su familia contó que ella no quería vacunarse, después de haber escuchado que algunas personas que recibieron la inyección tuvieron reacciones secundarias.

“Ella es nerviosa, así que cuando llegamos al lugar de vacunación no le quedó más remedio que resignarse”, dijo su esposo.

Después de la vacuna y una espera de 15 minutos en el interior de su vehículo, la familia se retiró. El 11 de febrero regresarán por la segunda dosis.

El martes pasado, el primer día de vacunación masiva en cinco centros como el Fórum de Inglewood, Dodgers Stadium, Pomona Fairplex, el Centro de Educación Downey de la Oficina de Educación del Condado y Cal State Northridge (CSUN), un total de 8,302 personas recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

“Al día siguiente vacunamos a 25% más personas en los cinco centros”, dio a conocer Jesús Ruiz, portavoz de The Fórum. “Estimamosinmunizar a 4,000 personas como máximo cada día, en cada centro de vacunación” antes mecionados.

El aumento de los esfuerzos para la inmunización, surgió a raíz de la firma de una orden ejecutiva por parte de la supervisora del condado de Los Angeles, Hilda Solís, la cual pretende que las vacunas contra el COVID-19 estén disponibles para los residentes de 65 años o más a partir del 21 de enero.

“Durante las últimas semanas, el condado de Los Ángeles ha administrado la vacuna a los trabajadores de atención médica de primera línea, para que puedan mantenerse seguros mientras realizan el importante trabajo de salvar vidas… [También] a residentes y personal en centros de enfermería especializada e instalaciones de atención a largo plazo”, declaró Solís.

El lanzamiento de la vacuna ha sido una tarea titánica, especialmente durante un aumento sin precedentes en el que los casos, las hospitalizaciones y las muertes continúan disparándose.

El estado abrió la elegibilidad para vacunar a personas de 65 años o más a principios de mes, pero el condado de Los Ángeles tomó unos días más para organizar la distribución a este grupo.

“Mientras no llegaba la vacuna, yo me cubría la cara con el tapabocas a dondequiera que iba… Y cuando mis hijos querían vernos, solamente nos juntábamos unos siete en la casa”, dijo Donaciano Estrada. “Había que cuidarse y gracias a Dios, nadie se ha enfermado”.

Millones de vacunas

De acuerdo con autoridades de salud, el condado de Los Ángeles necesita más de 4 millones de dosis para proporcionar el protocolo de la vacuna de dos dosis a todos los trabajadores de la salud, que son cerca de 800,000 personas, junto con 1.3 millones de residentes de 65 años o más.

Sin embargo, hasta ahora el condado ha recibido solo 853,650 dosis. Una vez que se vacunen los 2.2 millones de residentes en la lista de prioridades actual, que incluye a trabajadores de la salud y residentes de hogares de cuidado intensivo a largo plazo, faltarán otros ocho millones de residentes, cada uno de los cuales necesitaría dos dosis de vacunas.

“Yo, ya quisiera que me vacunaran. Hablé con mi aseguranza y me dijeron que debería apuntarme en una lista de espera”, dijo Socorro Batanero, de 83 años, residente de Monterey Park.

“A mí me ponen las vacunas en una farmacia CVS y quizás me espere hasta marzo, al cabo que sigo encerrada… A esos lugares que abrieron en el condado no me animaría a ir, están demasiado retirados y me da miedo manejar hasta allá”.

Según estimaciones de la doctora Seira Kurian, directora de la División de Asuntos Médicos del

Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, la próxima semana, el condado recibirá 143,900 dosis, pero 106,000 de ellas —más del 70%—se emplearán como segundas dosis para los trabajadores de la salud y otras.

Por lo pronto, en su caso, la señora Rosario Estrada dice que ya le perdió el miedo a la primera inyección y está lista para el segundo piquete.

“No duele nada la aguja; es más fuerte la tensión que ella traía”, dijo su esposo don Donaciano.

“Creo que ella se impresionó porque se fue en ayunas… Yo no, yo sí me había comido un taco de papitas sancochadas con jitomate y cebolla”.