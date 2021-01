Acusan a asaltante del Capitolio por amenazar con “asesinar” a Alexandria Ocasio-Cortez

El Departamento de Justicia reveló nuevas acusaciones contra un hombre de Texas que supuestamente participó en el ataque al Capitolio y publicó amenazas de muerte en línea contra la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y un oficial de policía del Capitolio, reportó CNN.

Garret Miller, de Dallas, en Texas, enfrenta cinco cargos penales derivados del ataque al Capitolio, incluidos delitos de allanamiento de morada y amenazas de muerte. Miller supuestamente tuiteó, “asesinar a AOC”, según documentos judiciales.

También dijo que el oficial de policía que mató a tiros a un partidario de Trump durante el ataque “merece morir” y no “sobrevivirá mucho” porque es “temporada de caza”.

Los fiscales dijeron en documentos judiciales recientemente publicados que Miller publicó ampliamente en las redes sociales antes y durante el ataque, diciendo que “podría comenzar una guerra civil” y “la próxima vez que traigamos las armas”.

Miller fue arrestado el miércoles, según el Departamento de Justicia. Los fiscales federales están pidiendo a un juez que lo mantenga en la cárcel en espera de juicio, y una audiencia de detención está programada para el lunes.

Clint Broden, abogado de Miller, le dijo a CNN el sábado que su cliente “ciertamente lamenta lo que hizo”.

“Lo hizo en apoyo del ex presidente (Donald) Trump, pero lamenta sus acciones. Tiene el apoyo de su familia, y muchos de los comentarios, vistos en contexto, son en realidad una especie de hipérbole política equivocada. dividir estos días, hay mucha hipérbole “, dijo Broden.

Ocasio-Cortez publicó el viernes los documentos de acusación de Miller en Twitter y luego tuiteó: “Por un lado hay que reírse y, por otro, saber que la razón por la que fueron tan descarados es porque pensaron que iban a tener éxito”.

