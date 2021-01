Jugadora de Chivas tunde a Norma Palafox: “Yo no interrumpiría mi carrera por un reality show”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Semanas después de que Norma Palafox, la jugadora más mediática de la Liga MX femenil, anunciara su participación en el reality show Exatlon Estados Unidos, una de sus excompañeras dejó clara su postura sobre ser fiel a su trayectoria y no cambiar el fútbol por la televisión .

En entrevista con Jalisco TV, Carolina Jaramillo, atacante de Chivas, explicó que la carrera de los futbolistas es demasiado corta como para interrumpirla por otras actividades, dándole un “raspón” a su excompañera, quien se irá seis meses para participar en el programa estadounidense y luego volverá a México para enrolarse con el Pachuca, club con el que ya tiene contrato.

¡NUEVO PROYECTO! 🙋‍♀️🔴 Norma Palafox dejó Chivas para unirse a una nueva edición del Exatlón en Estados Unidos. Vía – Fox Sports pic.twitter.com/BsCO53iLFg — Analistas (@_Analistas) December 18, 2020

“En lo personal me lo han preguntado, hasta mi familia, pero no me gustaría cortar mi carrera por seis meses. Siento que ahorita no, quizás más adelante ya en el retiro, pero no me pasa por la cabeza”, expresó la jugadora rojiblanca.

Carolina Jaramillo, jugadora de Chivas femenil, confesó a @JaliscoTV que a diferencia de Norma Palafox, no pausaría su carrera por ir a un reality show🐐🇲🇽⚽. pic.twitter.com/lbqXQVTTtK — Duro de Marcar #EnCasa (@DurodeMarcarGDL) January 23, 2021

Momentos después, trató de justificar la decisión de Palafox, diciendo que a lo mejor necesita redescubrirse o aprender cosas que desconoce de sí misma.

“A lo mejor a ellas, quizás Norma ya ha estado en un reality show, es algo diferente a lo que nos llegó a platicar. Sacas cosas que a lo mejor no sabías que tenías”, concluyó.