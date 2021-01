Mueren 5 personas en un tiroteo en Indianápolis. Una de ellas era una mujer embarazada

Cinco personas murieron la mañana de este domingo en Indianápolis tras un tiroteo masivo, según informó la policía.

Una de las fallecidas fue una mujer embarazada. El feto también murió. Un niño, que sufrió una herida de bala, fue trasladado a un hospital cercano y se espera que sobreviva, de acuerdo a las autoridades.

El jefe del Departamento de la Policía Metropolitana de Indianápolis, Randall Taylor, dijo que se trataba del “tiroteo en masa con mayor número víctimas mortales [que tiene lugar] en más de una década“.

La Policía relató que recibió una llamada antes de las cuatro de la mañana y encontraron a un niño herido de bala en el bloque 3300 de East 36th Street. Los agentes se dirigieron acto seguido al bloque 3500 de Adams Street y encontraron a cinco personas muertas dentro de una casa, según las autoridades.

“Esto no parece ser un acto aleatorio“, dijo el sargento de IMPD, Shane Foley, en una conferencia de prensa el domingo por la tarde.

A las cuatro de la tarde del domingo (hora local) aún no se había identificado al sospechoso o los sospechosos y los detectives continuaban buscando pistas en el lugar de los hechos.

Joe Hogsett, el alcalde de la ciudad, dijo emocionado en su intervención que había llamado a la oficina del fiscal de Estados Unidos y al FBI para que ayudaran en la investigación.

“Quiero que los responsables sepan que todo el poder de las autoridades locales, estatales y federales va a por ellos mientras hablo”, dijo Hogsett. “Irán a por ellos hoy, irán a por ellos esta noche, irán a por ellos mañana .. Irán a por ellos todo el tiempo que sea necesario”.

